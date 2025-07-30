Удар РФ по навчальному підрозділу Сухопутних військ — що наразі відомо

29 липня російські загарбники завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Згідно з останніми даними, 3 людей загинули, ще 18 отримали поранення.
Головні тези:
- Додаткові заходи безпеки не допомогли уникнути втрат особового складу.
- Для з'ясування всіх обставин і причин трагедії створено спеціальну комісію.
РФ знову атакує навчальні підрозділи ЗСУ
Як зазначає пресслужба Сухопутних військ, попри вжиті заходи безпеки не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу.
З метою з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу уже сформовано комісію та призначено службове розслідування.
Комісію очолить начальник Військової служби правопорядку Збройних Сил України.
Якщо буде з'ясовано, що до втрати особового складу та травмування воїнів призвели дії або бездіяльність посадових осіб — винні будуть притягнуті до відповідальності.
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