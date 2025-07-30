Удар РФ по навчальному підрозділу Сухопутних військ — що наразі відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по навчальному підрозділу Сухопутних військ — що наразі відомо

Сухопутні війська ЗС України
РФ знову атакує навчальні підрозділи ЗСУ
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29 липня російські загарбники завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Згідно з останніми даними, 3 людей загинули, ще 18 отримали поранення.

Головні тези:

  • Додаткові заходи безпеки не допомогли уникнути втрат особового складу.
  • Для з'ясування всіх обставин і причин трагедії створено спеціальну комісію.

РФ знову атакує навчальні підрозділи ЗСУ

Як зазначає пресслужба Сухопутних військ, попри вжиті заходи безпеки не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу.

Станом на 21:30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

З метою з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу уже сформовано комісію та призначено службове розслідування.

Комісію очолить начальник Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Якщо буде з'ясовано, що до втрати особового складу та травмування воїнів призвели дії або бездіяльність посадових осіб — винні будуть притягнуті до відповідальності.

Командуванням Збройних Сил України та Сухопутних військ вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час ракетних та повітряних ударів агресора по полігонах та навчальних центрах.

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