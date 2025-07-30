Удар РФ по учебному подразделению Сухопутных войск — что известно

29 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Согласно последним данным, 3 человека погибли, еще 18 получили ранения.
Главные тезисы
- Дополнительные меры безопасности не помогли избежать потерь среди бойцов ВСУ.
- Для выяснения всех обстоятельств и причин трагедии создана специальная комиссия.
РФ снова атакует учебные подразделения ВСУ
Как отмечает пресс-служба Сухопутных войск, несмотря на предпринятые меры безопасности, не удалось полностью избежать потерь среди украинских воинов.
С целью выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава уже сформирована комиссия и назначено служебное расследование.
Комиссию возглавит начальник Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.
Если будет установлено, что к потере личного состава и травмированию воинов привели действия или бездействие должностных лиц — виновные будут привлечены к ответственности.
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