Удар РФ по учебному подразделению Сухопутных войск — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по учебному подразделению Сухопутных войск — что известно

Сухопутные войска ВС Украины
РФ снова атакует учебные подразделения ВСУ
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29 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Согласно последним данным, 3 человека погибли, еще 18 получили ранения.

Главные тезисы

  • Дополнительные меры безопасности не помогли избежать потерь среди бойцов ВСУ.
  • Для выяснения всех обстоятельств и причин трагедии создана специальная комиссия.

РФ снова атакует учебные подразделения ВСУ

Как отмечает пресс-служба Сухопутных войск, несмотря на предпринятые меры безопасности, не удалось полностью избежать потерь среди украинских воинов.

По состоянию на 21:30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших.

С целью выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава уже сформирована комиссия и назначено служебное расследование.

Комиссию возглавит начальник Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Если будет установлено, что к потере личного состава и травмированию воинов привели действия или бездействие должностных лиц — виновные будут привлечены к ответственности.

Командованием Вооруженных Сил Украины и Сухопутных войск принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих во время ракетных и воздушных ударов агрессора по полигонам и учебным центрам.

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