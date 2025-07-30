Сили ППО розкрили особливість нової атаки РФ на Україну

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, ключова особливість нової нічної атаки, яку Росія здійснила на Україну 29-30 липня — застосування ворогом до 8-ми реактивних БпЛА на північному напрямку.

Подробиці повітряного бою України та РФ

У ніч на 30 липня (із 22.30 29 липня) противник атакував 78-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське — ТОТ Криму.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 51 ворожий БпЛА на півночі та сході країни. Поширити

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що відбулося влучання 27 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.