Сили ППО розкрили особливість нової атаки РФ на Україну

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, ключова особливість нової нічної атаки, яку Росія здійснила на Україну 29-30 липня — застосування ворогом до 8-ми реактивних БпЛА на північному напрямку.
Головні тези:
- Цього разу сили ППО працювали на півночі та сході країни.
- Зафіксовані влучання 27 БпЛА у 7 локаціях.
Подробиці повітряного бою України та РФ
У ніч на 30 липня (із 22.30 29 липня) противник атакував 78-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське — ТОТ Криму.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ наголошують, що відбулося влучання 27 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
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