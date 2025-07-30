Цунамі накрило територію Росії після потужного землетрусу — відео

Землетрус магнітудою 8,8 балів стався біля берегів російської Камчатки. Як повідомляє влада країни-агресорки, у Сєвєро-Курильську евакуювали людей, у Петропавловську-Камчатському обвалилася стіна дитячого садка. Згодом Сахалін накрив потужний цунамі.

Землетрус та цунамі у Росії — останні подробиці

Першою про стихійне лихо попередила Геологічна служба США.

Її представники оголосили, що після землетрусу магнітудою 8,8 балів, що сколихнув далекосхідне узбережжя Росії, почнеться потужне цунамі.

Варто зазначити, що на Гавайських островах, на частинах Алеутських островів та біля берегів Японії також попередили про цунамі.

Згідно з даними фахівців, епіцентр землетрусу знаходився біля узбережжя далекосхідного півострова Камчатки — віддаленої та малонаселеної частини країни.

Що важливо розуміти, Камчатка є частиною Тихоокеанського вогняного кільця — зони інтенсивної сейсмічної та вулканічної активності по обидва боки Тихого океану.

Губернатор Сахаліну Валерій Лимаренко повідомив про евакуацію цивільного населення.