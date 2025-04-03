Землетрус у М'янмі. Кількість жертв зросла до понад 3000 осіб

Кількість жертв руйнівного землетрусу у М'янмі зросла до 3003 осіб. При цьому погодні умови можуть ускладнити рятувальну операцію.
Головні тези:
- Землетрус в М'янмі призвів до загибелі понад 3000 осіб.
- Уряд М'янми оголосив скорботу за загиблими та тривають рятувальні роботи, які ускладнюються прогнозованими дощами.
- Очікуються опади з 6 по 11 квітня, які можуть загострити ситуацію для людей, які залишилися під завалами у районах, що найбільше постраждали від землетрусу.
У М'янмі внаслідок землетрусу загинуло понад 3000 осіб
За даними посольства М'янми в Японії, внаслідок землетрусу постраждали 4515 осіб. Рятувальні роботи тривають.
У М'янмі оголосили скорботу за загиблими з 31 березня до 4 квітня.
Рятувальна операція може бути під загрозою через можливість дощів. За прогнозами синоптиків, опади очікуються 6-11 квітня і накриють райони, які найбільше постраждали від землетрусу, а саме Мандалай, Сікайн та столиця Нейп'їдо.
Дощі можуть сильно ускладнити порятунок людей, які залишаються під завалами.
Насувається дощ, і все ще так багато людей під завалами. А в Мандалаї, особливо, якщо почнеться дощ, люди, які ще не врятовані, потонуть, навіть якщо вони вижили до цього моменту.
Нагадаємо, майже тиждень тому, 28 березня, у М'янмі стався потужний землетрус, магнітуда якого становила 7,7 бала. Підземний поштовх також відчули у Таїланді, Китаї, Індії та інших країнах регіону.
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