Землетрус у М’янмі. Кількість загиблих зросла до понад 1600 осіб

У М’янмі та Таїланді сталися потужні землетруси, внаслідок яких у Бангкоку обвалилася недобудована багатоповерхівка, у місті оголосили режим надзвичайної ситуації. За останньою інформацією, 1 644 людей загинуло, ще 3 408 людей отримали поранення.
Головні тези:
- Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в М’янмі та Таїланді перевищила 1600 осіб.
- Найбільше людей загинуло у місті Мандалаї, яке зазнало основних пошкоджень в результаті природної катастрофи.
- Рятувальні операції тривають у Таїланді, де було обвалено недобудовану багатоповерхівку. Декілька людей вдалося врятувати.
Кількість загиблих у М’янмі і Таїланді зросла до понад 1600 осіб
Влада М'янми заявила, що станом на вечір 29 березня кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 1 644 осіб, ще 3 408 людей отримали поранення.
Згідно із заявою пресслужби, після п'ятничного землетрусу магнітудою 7,7 балів щонайменше 139 людей досі вважаються зниклими безвісти.
Найбільше людей загинуло у другому за величиною місті країни — Мандалаї, що розташоване неподалік епіцентру землетрусу. Там тривають рятувальні операції. Одна з рятувальних команд повідомила, що їм доводиться "відкопувати людей голими руками".
The number of people killed in Myanmar's catastrophic earthquake has passed 1,000, but experts say the toll could end up exceeding 10,000 https://t.co/v6uvWRNCSl pic.twitter.com/demTo79ZHz— Reuters (@Reuters) March 29, 2025
За даними офіційних осіб, під завалами виявили щонайменше 15 живих людей. Із деякими із них вдалося встановити контакт, коли подавали звукові сигнали. У деяких випадках рятувальники фіксували рухи та тепло їхніх тіл.
Деякі ознаки життя, які ми отримали минулої ночі, тепер зникли. Проте ми не втрачаємо надії та сподіваємося на добрі новини.
За словами представника екстрених служб, наразі рятувальники утримуються від використання важкої техніки для розбору завалів, аби не наражати на ризик постраждалих.
Геологічна служба США підрахувала, що кількість загиблих може сягнути 10 тис людей.
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