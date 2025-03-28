Під час потужного землетрусу у М'янмі загинуло понад 140 людей — відео

У М’янмі 28 березня щонайменше 144 людей загинули, ще 732 постраждали внаслідок потужного землетрусу.

У М’янмі стався потужний землетрус: багато жертв

Як передає Укрінформ, про це повідомляє із посиланням на заяву військового лідера М’янми Мін Аун Хлаінга.

При цьому він не виключив, що кількість жертв і потерпілих через підземні поштовхи у М’янмі зросте.

Аун Хлаінг поінформував, що 96 людей загинули у столиці Найп’їдо, 18 осіб — у місті Сікайн, ще 30 — у місті Мандалай.

Постраждали 132 людини у Найп’їдо, ще 300 — у Сікайні. Кількість травмованих в інших районах країни все ще рахують.

A 7.9-magnitude earthquake struck Myanmar at 2:20 p.m. Friday (Beijing Time), according to the China Earthquake Networks Center (CENC). Tremors were felt in many areas in southwest China's Yunnan Province, which borders Myanmar. pic.twitter.com/Xvue3xkuwH — China Xinhua News (@XHNews) March 28, 2025

Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих у М’янмі та про пошуки 81 людини під завалами будинку у Таїланді.