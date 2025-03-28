Під час потужного землетрусу у М'янмі загинуло понад 140 людей — відео
Категорія
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Під час потужного землетрусу у М'янмі загинуло понад 140 людей — відео

М’янма
Джерело:  BBC

У М’янмі 28 березня щонайменше 144 людей загинули, ще 732 постраждали внаслідок потужного землетрусу.

Головні тези:

  • Під час землетрусу в М'янмі загинуло понад 140 людей, а ще 732 отримали поранення.
  • Військовий лідер М’янми Мін Аун Хлаінг попереджає про можливе збільшення кількості жертв та постраждалих.
  • Найбільше загиблих було зафіксовано у столиці Найп’їдо, місті Сікайн та Мандалай.

У М’янмі стався потужний землетрус: багато жертв

Як передає Укрінформ, про це повідомляє із посиланням на заяву військового лідера М’янми Мін Аун Хлаінга.

При цьому він не виключив, що кількість жертв і потерпілих через підземні поштовхи у М’янмі зросте.

Аун Хлаінг поінформував, що 96 людей загинули у столиці Найп’їдо, 18 осіб — у місті Сікайн, ще 30 — у місті Мандалай.

Постраждали 132 людини у Найп’їдо, ще 300 — у Сікайні. Кількість травмованих в інших районах країни все ще рахують.

Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих у М’янмі та про пошуки 81 людини під завалами будинку у Таїланді.

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