У Тибеті зросла кількість жертв потужного землетрусу
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У Тибеті зросла кількість жертв потужного землетрусу

Наслідки землетрусу у Тибеті
Джерело:  CNN

Щонайменше 95 людей загинули внаслідок потужного землетрусу у Тибетському автономному окрузі на території Китаю, який стався вранці у вівторок, 7 січня. 

Головні тези:

  • Потужний землетрус у Тибеті призвів до загибелі щонайменше 95 людей.
  • Землетрус магнітудою 7,1 бали вразив територію на глибині 10 км.
  • Епіцентр землетрусу був у окрузі Тінгрі на Тибетському плато, недалеко від кордону з Непалом.
  • Понад 1 тисячу будинків було пошкоджено, більше 130 людей отримали поранення.
  • У регіоні раніше траплялися потужні землетруси, такі як той, що стався в 1950 році магнітудою 8,6.

Що відомо про наслідки потужного землетрусу у Тибеті

Як зазначають представники Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,1 бали стався о 9.05 ранку за місцевим часом на глибині близько 10 км, супроводжуючись великою кількістю підземних поштовхів.

Енергія, вивільнена тектонічним рухом, зруйнувала будинки у віддалених гімалайських селах, потрясла сусіднє тибетське священне місто і налякала відвідувачів базового табору на Евересті, — підкреслюють у Геологічній службі США.

Епіцентр землетрусу в окрузі Тінгрі на Тибетському плато, знаходився недалеко від кордону з Непалом, приблизно в 50 милях на північ від найвищої гори світу.

За інформацією місцевої влади, щонайменше 130 людей отримали поранення. Понад 1 тисячу будинків в окрузі Тінгрі було пошкоджено.

Китайський сейсмологічний центр зафіксував кілька афтершоків, які, як очікується, відбуватимуться ще щонайменше кілька днів.

Що відомо про потужні землетруси у цьому районі

У 2015 році в Непалі стався найсильніший в історії країни землетрус магнітудою 7,8. Унаслідок нього загинуло близько 9 тис осіб, тисячі дістали поранення, зруйновано кілька десятків тисяч будинків і пошкоджено понад півмільйона будівель.

Одним із найпотужніших землетрусів у регіоні був землетрус 1950 року в Тибеті та сусідньому Ассамі (Індія), магнітудою 8,6. Це один із найсильніших землетрусів ХХ століття, який призвів до численних жертв і значних руйнувань.

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Наслідки землетрусу

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