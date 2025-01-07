Щонайменше 95 людей загинули внаслідок потужного землетрусу у Тибетському автономному окрузі на території Китаю, який стався вранці у вівторок, 7 січня.

Що відомо про наслідки потужного землетрусу у Тибеті

Як зазначають представники Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,1 бали стався о 9.05 ранку за місцевим часом на глибині близько 10 км, супроводжуючись великою кількістю підземних поштовхів.

Енергія, вивільнена тектонічним рухом, зруйнувала будинки у віддалених гімалайських селах, потрясла сусіднє тибетське священне місто і налякала відвідувачів базового табору на Евересті, — підкреслюють у Геологічній службі США. Поширити

A magnitude 6.8 earthquake rocked the northern foothills of the Himalayas near one of Tibet's holiest cities, killing at least 53 people and shaking buildings in neighboring Nepal, Bhutan and India https://t.co/adrOC4fXx8 pic.twitter.com/DuNbWlbO82 — Reuters (@Reuters) January 7, 2025

Епіцентр землетрусу в окрузі Тінгрі на Тибетському плато, знаходився недалеко від кордону з Непалом, приблизно в 50 милях на північ від найвищої гори світу.

За інформацією місцевої влади, щонайменше 130 людей отримали поранення. Понад 1 тисячу будинків в окрузі Тінгрі було пошкоджено.

Китайський сейсмологічний центр зафіксував кілька афтершоків, які, як очікується, відбуватимуться ще щонайменше кілька днів.

Що відомо про потужні землетруси у цьому районі

У 2015 році в Непалі стався найсильніший в історії країни землетрус магнітудою 7,8. Унаслідок нього загинуло близько 9 тис осіб, тисячі дістали поранення, зруйновано кілька десятків тисяч будинків і пошкоджено понад півмільйона будівель.

Одним із найпотужніших землетрусів у регіоні був землетрус 1950 року в Тибеті та сусідньому Ассамі (Індія), магнітудою 8,6. Це один із найсильніших землетрусів ХХ століття, який призвів до численних жертв і значних руйнувань.