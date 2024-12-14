На Середньому Заході США, на ділянці величезної лінії розлому протяжністю близько 46 кілометрів пройшла серія землетрусів, що серйозно непокоїть науковців.

Що відомо про загрозу потужних землетрусів у США

Зазначається, що лінія розлому має назву Новий Мадрид і перетинає Міссурі, Арканзас, Теннессі, Кентуккі та Іллінойс.

У період з 6 по 11 грудня геологічна служба США зафіксувала 7 землетрусів у Міссурі та один — у Теннессі.

Найбільший мав магнітуду 3 і 2,6, інші — близько 2 балів.

Наслідки землетрусу у Каліфорнії

Чому серія землетрусів у США так занепокоїла вчених

За словами геологів, ця величезна лінія розлому може упродовж наступних 50 років спровокувати землетрус магнітудою у 7 балів і вище.

Координатор з надзвичайних ситуацій у Департаменті безпеки Міссурі Роббі Майєрс зазначає, що наразі ймовірність такого потужного землетрусу становить близько 40% і продовжує зростати з кожним роком.

Науковці звертають увагу на те, що ці сім землетрусів відбулись упродовж 9 годин, а потім 11 грудня було зафіксовано ще 8 землетрусів.

При цьому значних землетрусів на цій території не було вже більше 200 років.

Остання потужна сейсмічна активність фіксувалась між 1811 і 1812 роками, коли сталося три землетруси, "за оцінками, магнітудою від 7 до 8".

У разі землетрусу магнітудою понад 8 балів, в регіоні можуть загинути тисячі людей, а мости через Міссурі будуть зруйновані.

Це також може призвести до руйнування ключових автомагістралей та пошкодження нафто і газопроводів.

За даними статистики, руйнівні землетруси магнітудою 6 або вище відбуваються в цьому регіоні раз на 80 років. Востаннє це було у 1895 році біля Чарльстона, штат Міссурі, близько 129 років тому.

Наразі науковці займаютья вивченням обставин, які могли викликати серію землетрусів.

Зокрема, вони припускають, що розлом може повільно зміщуватися, генеруючи численні невеликі підземні поштовхи.

Згідно з іншою теорією, це явище може бути викликано поступовим вивільненням тектонічного напруження вздовж ліній розломів або змінами в підземних умовах.