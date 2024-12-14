Ученые бьют тревогу из-за серии землетрясений в США. Что происходит
Категория
Мир
Дата публикации

Ученые бьют тревогу из-за серии землетрясений в США. Что происходит

Последствия землетрясения в США
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Источник:  Daily Mail

На Среднем Западе США на участке огромной линии разлома протяженностью около 46 километров прошла серия землетрясений, что серьезно беспокоит ученых.

Главные тезисы

  • Серия землетрясений на линии разлома Новый Мадрид в США вызывает беспокойство у ученых из-за высокой вероятности мощного землетрясения в течение следующих 50 лет.
  • Последствия возможного землетрясения могут быть катастрофическими, включая гибель тысяч людей и разрушение инфраструктуры.
  • Ученые изучают причины сейсмической активности в регионе, рассматривая медленное смещение разлома и другие теории, чтобы предсказать возможные землетрясения.
  • Землетрясения магнитудой 6 и выше в этом регионе происходят раз в 80 лет, с последним крупным событием, произошедшим более 129 лет назад.
  • Ученые предполагают, что сейсмическая активность может быть вызвана медленным смещением разлома, изменениями в подземных условиях или высвобождением тектонического напряжения.

Что известно об угрозе мощных землетрясений в США

Отмечается, что линия разлома называется Новый Мадрид и пересекает Миссури, Арканзас, Теннесси, Кентукки и Иллинойс.

В период с 6 по 11 декабря геологическая служба США зафиксировала 7 землетрясений в Миссури и одно — в Теннесси.

Самый большой имел магнитуду 3 и 2,6, остальные — около 2 баллов.

Ученые беспокоят высокую угрозу мощных землетрясений в США
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Почему серия землетрясений в США так обеспокоила ученых

По словам геологов, эта огромная линия разлома может в течение следующих 50 лет спровоцировать землетрясение магнитудой в 7 баллов и выше.

Координатор по чрезвычайным ситуациям в Департаменте безопасности Миссури Робби Майерс отмечает, что вероятность такого мощного землетрясения составляет около 40% и продолжает расти с каждым годом.

Ученые обращают внимание на то, что эти семь землетрясений произошли в течение 9 часов, а затем 11 декабря было зафиксировано еще 8 землетрясений.

При этом крупных землетрясений на этой территории не было уже более 200 лет.

Последняя мощная сейсмическая активность фиксировалась между 1811 и 1812 годами, когда произошло три землетрясения, "по оценкам, магнитудой от 7 до 8".

В случае землетрясения магнитудой более 8 баллов в регионе могут погибнуть тысячи человек, а мосты через Миссури будут разрушены.

Это также может привести к разрушению ключевых автомагистралей и повреждению нефти и газопроводов.

По данным статистики, разрушительные землетрясения магнитудой 6 или выше происходят в этом регионе раз в 80 лет. В последний раз это было в 1895 году около Чарльстона, штат Миссури, около 129 лет назад.

В настоящее время ученые занимаются изучением обстоятельств, которые могли вызвать серию землетрясений.

В частности они предполагают, что разлом может медленно смещаться, генерируя многочисленные небольшие подземные толчки.

Согласно другой теории это явление может быть вызвано постепенным высвобождением тектонического напряжения вдоль линий разломов или изменениями в подземных условиях.

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