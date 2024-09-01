Earthquake occurs near temporarily occupied Crimea – what is known

У берегов Крыма 1 сентября зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составляет 3,5 балла по шкале Рихтера.

Что известно о землетрясении у Крыма

Как отмечает Главный центр специального контроля, 1 сентября, в 05:50:56 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение 3,5 балла по шкале Рихтера вблизи острова Крым.

Как отмечают специалисты, источник землетрясения находится в восточной части Черного моря, 20 к юго-востоку от побережья полуострова Крым, на глубине 6 км.

Фото — gcsk.gov.ua

Однако, как подчеркнули сейсмологи, землетрясение не несет угрозы для населения Украины.

По классификации, как уточняют специалисты, это землетрясение относится к едва ощутимому, колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Последнее подобное землетрясение из района Крыма было зафиксировано 22 июня 2023 года с магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение в Полтавской области 1 марта. Что известно

Как сообщили представители Главного центра специального контроля, событие произошло к западу от Полтавы, в Решетиловском районе.

Кроме того, отмечается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.

Что важно понимать, по классификации землетрясений, он относится к едва ощутимым.

Специалисты обращают внимание на то, что колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.