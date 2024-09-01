Earthquake occurs near temporarily occupied Crimea – what is known

У берегов Крыма 1 сентября зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составляет 3,5 балла по шкале Рихтера.
Главные тезисы
- 1 сентября у берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла.
- Землетрясение не представляет угрозы для населения Крыма и окружающих областей.
- В Полтавской области ранее также зафиксировано едва ощутимое землетрясение, несущее минимальную опасность.
- Специалисты отмечают, что такие колебания ощущаются лишь отдельными людьми, особенно на верхних этажах зданий.
Что известно о землетрясении у Крыма
Как отмечает Главный центр специального контроля, 1 сентября, в 05:50:56 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение 3,5 балла по шкале Рихтера вблизи острова Крым.
Как отмечают специалисты, источник землетрясения находится в восточной части Черного моря, 20 к юго-востоку от побережья полуострова Крым, на глубине 6 км.
Однако, как подчеркнули сейсмологи, землетрясение не несет угрозы для населения Украины.
По классификации, как уточняют специалисты, это землетрясение относится к едва ощутимому, колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Последнее подобное землетрясение из района Крыма было зафиксировано 22 июня 2023 года с магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера.
Землетрясение в Полтавской области 1 марта. Что известно
Как сообщили представители Главного центра специального контроля, событие произошло к западу от Полтавы, в Решетиловском районе.
Кроме того, отмечается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.
Что важно понимать, по классификации землетрясений, он относится к едва ощутимым.
Специалисты обращают внимание на то, что колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Подобные по силе землетрясения в Полтавской области регистрировались и раньше, в частности, последние из них 23 июля, 8 июня, 26 мая и 14 января 2023 года с магнитудами 2,6, 3,7, 3,5 и 2,7 балла.
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