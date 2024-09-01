Поблизу тимчасово окупованого Криму стався землетрус — що відомо

Біля берегів Криму 1 вересня зафіксували землетрус. Його магнітуда становить 3,5 бала за шкалою Ріхтера.

Що відомо про землетрус біля Криму

Як зазначає Головний центр спеціального контролю, 1 вересня, о 05:50:56 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус 3,5 бала за шкалою Ріхтера поблизу острова Крим.

Як зазначають спеціалісти, джерело землетрусу знаходиться в східній частині Чорного моря, 20 ки на південий схід від узбережжя півострову Крим, на глибині 6 км.

Фото — gcsk.gov.ua

Проте як підкреслили сейсмологи, землетрус не несе загрози для населення України.

За класифікацією, як уточнюють спеціалісти, цей землетрус відноситься до ледве відчутного, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Останній подібний землетрус з району Криму був зафіксований 22 червня 2023 року з магнітудою 4,8 бала за шкалою Ріхтера.

Землетрус у Полтавській області 1 березня. Що відомо

Як повідомили представники Головного центру спеціального контролю, подія сталася на захід від Полтави, в Решетилівському районі.

Окрім того, наголошується, що епіцентр землетрусу був на глибині 10 кілометрів.

Що важливо розуміти, за класифікацією землетрусів, він відноситься до ледве відчутних.

Фахівці звертають увагу на те, що коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.