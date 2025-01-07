У Тибеті стався потужний землетрус. Загинуло понад 50 людей
Категорія
Світ
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У Тибеті стався потужний землетрус. Загинуло понад 50 людей

Наслідки землетрусу
Джерело:  Сіньхуа

У тибетському автономному районі на території Китаю, поблизу кордону з Непалом та Індією, стався потужний землетрус магнітудою 7,1 бали, внаслідок чого загинуло понад 50 людей. 

Головні тези:

  • У результаті потужного землетрусу в Тибеті загинуло понад 50 людей, понад 60 отримали поранення.
  • Рятувальні операції тривають, задіяно близько 1 тис. 500 пожежників і рятувальників.
  • Сейсмологи зазначають, що Тибетське плато перебуває у сейсмічно активній зоні через зіткнення тектонічних плит.
  • Регіон часто стає свідком землетрусів через зіткнення Євразійської та Індійської плит.

Що відомо про наслідки потужного землетрусу у Тибеті

За інформацією ЗМІ, внаслідок стихійного лиха загинуло вже щонайменше 53 людини та ще понад 60 осіб отримали поранення.

Тривають рятувальні операції, при цьому очікується, що кількість загиблих та постраждалих може збільшитись.

Близько 1 тис 500 пожежників і рятувальників були задіяні для пошуку людей з-під завалів.

Землетрус призвів до серйозних пошкоджень житлової та критичної інфраструктури в регіоні.

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився за 181 км на північ від індійського міста Дарджилінг, приблизно за 87 км на північний схід від Евересту. Землетрус стався о 09:05 ранку за місцевим часом.

Що відомо про сейсмічну активність у Тибеті

Регіон розміщується на Тибетському плато, яке пролягає у сейсмічно активній зоні внаслідок зіткнення Євразійської та Індійської тектонічних плит.

Внаслідок цього зіткнення утворились Гімалаї і часто відбуваються землетруси у цьому районі.

Одним із найпотужніших землетрусів у регіоні був землетрус 1950 року в Тибеті та сусідньому Ассамі (Індія), магнітудою 8,6. Це один із найсильніших землетрусів ХХ століття, який призвів до численних жертв і значних руйнувань.

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