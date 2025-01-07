В тибетском автономном районе на территории Китая, вблизи границы с Непалом и Индией, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1 балла, в результате чего погибли более 50 человек.
Главные тезисы
- Погибли более 50 человек в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1 в Тибете.
- Сейсмологи отмечают, что Тибетское плато находится в сейсмически активной зоне из-за столкновения тектонических плит.
- Спасательные операции продолжаются, задействовано около 1 тыс. 500 пожарных и спасателей.
- Эпицентр землетрясения находился в 181 км к северу от индийского города Дарджилинг, примерно в 87 км к северо-востоку от Эвереста.
- Регион часто становится зоной землетрясений из-за столкновений Евразийской и Индийской плит.
Что известно о последствиях мощного землетрясения в Тибете
По информации СМИ, в результате стихийного бедствия погибли уже по меньшей мере 53 человека и еще более 60 получили ранения.
Продолжаются спасательные операции, ожидается, что количество погибших и пострадавших может увеличиться.
Около 1 тыс. 500 пожарных и спасателей были задействованы для поиска людей из-под завалов.
Death toll Update— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) January 7, 2025
53 dead in quake in Tibet region & 100were injured when a powerful #earthquake struck #Tibet region on Tuesday.
#Sismo #deprem #Earthquakes #earthquakeinnepal #TibetEarthquakepic.twitter.com/hBB5AOS2do pic.twitter.com/vnS6vDvuGj
Землетрясение привело к серьезным повреждениям жилой и критической инфраструктуры в регионе.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 181 км к северу от индийского города Дарджилинг, примерно в 87 км к северо-востоку от Эвереста. Землетрясение произошло в 09:05 утра по местному времени.
Что известно о сейсмической активности в Тибете
Регион размещается на Тибетском плато, которое лежит в сейсмически активной зоне в результате столкновения Евразийской и Индийской тектонических плит.
В результате столкновения образовались Гималаи и часто происходят землетрясения в этом районе.
Одним из мощнейших землетрясений в регионе было землетрясение 1950 года в Тибете и соседнем Ассаме (Индия), магнитудой 8,6. Это одно из сильнейших землетрясений ХХ века, приведшее к многочисленным жертвам и значительным разрушениям.
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