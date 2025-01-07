В Тибете произошло мощное землетрясение. Погибли более 50 человек
Категория
Мир
Дата публикации

В Тибете произошло мощное землетрясение. Погибли более 50 человек

Землетрясение в Тибете
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Источник:  Синьхуа

В тибетском автономном районе на территории Китая, вблизи границы с Непалом и Индией, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1 балла, в результате чего погибли более 50 человек.

Главные тезисы

  • Погибли более 50 человек в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1 в Тибете.
  • Сейсмологи отмечают, что Тибетское плато находится в сейсмически активной зоне из-за столкновения тектонических плит.
  • Спасательные операции продолжаются, задействовано около 1 тыс. 500 пожарных и спасателей.
  • Эпицентр землетрясения находился в 181 км к северу от индийского города Дарджилинг, примерно в 87 км к северо-востоку от Эвереста.
  • Регион часто становится зоной землетрясений из-за столкновений Евразийской и Индийской плит.

Что известно о последствиях мощного землетрясения в Тибете

По информации СМИ, в результате стихийного бедствия погибли уже по меньшей мере 53 человека и еще более 60 получили ранения.

Продолжаются спасательные операции, ожидается, что количество погибших и пострадавших может увеличиться.

Около 1 тыс. 500 пожарных и спасателей были задействованы для поиска людей из-под завалов.

Землетрясение привело к серьезным повреждениям жилой и критической инфраструктуры в регионе.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 181 км к северу от индийского города Дарджилинг, примерно в 87 км к северо-востоку от Эвереста. Землетрясение произошло в 09:05 утра по местному времени.

Что известно о сейсмической активности в Тибете

Регион размещается на Тибетском плато, которое лежит в сейсмически активной зоне в результате столкновения Евразийской и Индийской тектонических плит.

В результате столкновения образовались Гималаи и часто происходят землетрясения в этом районе.

Одним из мощнейших землетрясений в регионе было землетрясение 1950 года в Тибете и соседнем Ассаме (Индия), магнитудой 8,6. Это одно из сильнейших землетрясений ХХ века, приведшее к многочисленным жертвам и значительным разрушениям.

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