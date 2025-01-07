В Тибете увеличилось количество жертв мощного землетрясения
Категория
Мир
Дата публикации

В Тибете увеличилось количество жертв мощного землетрясения

Последствия землетрясения в Тибете
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Источник:  CNN

По меньшей мере 95 человек погибли в результате мощного землетрясения в Тибетском автономном округе на территории Китая, которое произошло утром во вторник, 7 января.

Главные тезисы

  • По меньшей мере 95 человек погибли в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1 в Тибете.
  • Более 1 тысячи домов были повреждены, а более 130 человек получили ранения.
  • Энергия, высвобожденная тектоническим движением, разрушила дома в отдаленных гималайских деревнях и испугала посетителей базового лагеря на Эвересте.

Что известно о последствиях мощного землетрясения в Тибете

Как отмечают представители Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло в 9:05 утра по местному времени на глубине около 10 км, сопровождаясь большим количеством подземных толчков.

Энергия, высвобожденная тектоническим движением, разрушила дома в отдаленных гималайских деревнях, потрясла соседний тибетский священный город и испугала посетителей базового лагеря на Эвересте, подчеркивают в Геологической службе США.

Эпицентр землетрясения в округе Тингри на Тибетском плато, находился недалеко от границы с Непалом, примерно в 50 милях к северу от самой высокой горы мира.

По информации местных властей, по меньшей мере 130 человек получили ранения. Более 1 тысячи домов в округе Тингри были повреждены.

Китайский сейсмологический центр зафиксировал несколько афтершоков, которые, как ожидается, будут проходить по меньшей мере несколько дней.

Что известно о мощных землетрясениях в этом районе

В 2015 году в Непале произошло сильнейшее в истории страны землетрясение магнитудой 7,8. В результате погибли около 9 тыс человек, тысячи получили ранения, разрушены несколько десятков тысяч домов и повреждены более полумиллиона зданий.

Одним из мощнейших землетрясений в регионе было землетрясение 1950 года в Тибете и соседнем Ассаме (Индия), магнитудой 8,6. Это одно из сильнейших землетрясений ХХ века, приведшее к многочисленным жертвам и значительным разрушениям.

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