По меньшей мере 95 человек погибли в результате мощного землетрясения в Тибетском автономном округе на территории Китая, которое произошло утром во вторник, 7 января.

Что известно о последствиях мощного землетрясения в Тибете

Как отмечают представители Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло в 9:05 утра по местному времени на глубине около 10 км, сопровождаясь большим количеством подземных толчков.

Энергия, высвобожденная тектоническим движением, разрушила дома в отдаленных гималайских деревнях, потрясла соседний тибетский священный город и испугала посетителей базового лагеря на Эвересте, подчеркивают в Геологической службе США. Поделиться

A magnitude 6.8 earthquake rocked the northern foothills of the Himalayas near one of Tibet's holiest cities, killing at least 53 people and shaking buildings in neighboring Nepal, Bhutan and India https://t.co/adrOC4fXx8 pic.twitter.com/DuNbWlbO82 — Reuters (@Reuters) January 7, 2025

Эпицентр землетрясения в округе Тингри на Тибетском плато, находился недалеко от границы с Непалом, примерно в 50 милях к северу от самой высокой горы мира.

По информации местных властей, по меньшей мере 130 человек получили ранения. Более 1 тысячи домов в округе Тингри были повреждены.

Китайский сейсмологический центр зафиксировал несколько афтершоков, которые, как ожидается, будут проходить по меньшей мере несколько дней.

Что известно о мощных землетрясениях в этом районе

В 2015 году в Непале произошло сильнейшее в истории страны землетрясение магнитудой 7,8. В результате погибли около 9 тыс человек, тысячи получили ранения, разрушены несколько десятков тысяч домов и повреждены более полумиллиона зданий.

Одним из мощнейших землетрясений в регионе было землетрясение 1950 года в Тибете и соседнем Ассаме (Индия), магнитудой 8,6. Это одно из сильнейших землетрясений ХХ века, приведшее к многочисленным жертвам и значительным разрушениям.