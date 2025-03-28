Во время мощного землетрясения в Мьянме погибли более 140 человек — видео

В Мьянме 28 марта по меньшей мере 144 человека погибли, еще 732 пострадали в результате мощного землетрясения.

В Мьянме произошло мощное землетрясение: много жертв

Как передает Укринформ, об этом сообщает со ссылкой на заявление военного лидера Мьянмы Мин Аун Хлаинг.

При этом он не исключил, что количество жертв и пострадавших из-за подземных толчков в Мьянме возрастет.

Аун Хлаинг проинформировал, что 96 человек погибли в столице Найпьедо, 18 человек — в городе Сикайн, еще 30 — в городе Мандалай.

Пострадали 132 человека в Найпьедо, еще 300 — в Сикайне. Число травмированных в других районах страны все еще считают.

A 7.9-magnitude earthquake struck Myanmar at 2:20 p.m. Friday (Beijing Time), according to the China Earthquake Networks Center (CENC). Tremors were felt in many areas in southwest China's Yunnan Province, which borders Myanmar. pic.twitter.com/Xvue3xkuwH — China Xinhua News (@XHNews) March 28, 2025

Ранее сообщалось о пяти погибших в Мьянме и поисках 81 человека под завалами дома в Таиланде.