Во время мощного землетрясения в Мьянме погибли более 140 человек — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Во время мощного землетрясения в Мьянме погибли более 140 человек — видео

Мьянма
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Источник:  BBC

В Мьянме 28 марта по меньшей мере 144 человека погибли, еще 732 пострадали в результате мощного землетрясения.

Главные тезисы

  • Более 140 человек погибли в Мьянме в результате сильного землетрясения, еще 732 пострадали.
  • Мин Аун Хлаинг предупреждает о возможном увеличении числа жертв и раненых в результате происшествия.
  • Столица Найпьидо, город Сикайн и Мандалай оказались наиболее пострадавшими от землетрясения в Мьянме.

В Мьянме произошло мощное землетрясение: много жертв

Как передает Укринформ, об этом сообщает со ссылкой на заявление военного лидера Мьянмы Мин Аун Хлаинг.

При этом он не исключил, что количество жертв и пострадавших из-за подземных толчков в Мьянме возрастет.

Аун Хлаинг проинформировал, что 96 человек погибли в столице Найпьедо, 18 человек — в городе Сикайн, еще 30 — в городе Мандалай.

Пострадали 132 человека в Найпьедо, еще 300 — в Сикайне. Число травмированных в других районах страны все еще считают.

Ранее сообщалось о пяти погибших в Мьянме и поисках 81 человека под завалами дома в Таиланде.

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