Близько 1000 людей загинули через землетрус у М’янмі — відео

Масштабний землетрус у М’янмі призвів до загибелі щонайменше 1000 людей. Згідно з останніми даними, ще 2 376 - отримали поранення.
Головні тези:
- Цей землетрус став найбільшим за останні сто років у М'янмі.
- Кількість загиблих та постраждалих ще може зрости.
Що відомо про землетрус у М’янмі
28 березня у М’янмі та Таїланді стався землетрус магнітудою 7,7.
Перші поштовхи почалися поблизу Мандалая, що є другим за величиною містом М'янми з більш ніж мільйонним населенням, близько 12:50 за місцевим часом.
Згодом все перейшло на столицю Таїланду — Бангкок, а також китайську провінцію Юньнань.
Згідно з даними американських журналістів, які поспілкувалися з місцевими рятувальниками, в Бангкоку під завалами обваленої будівлі загинули щонайменше три людини.
Трохи пізніше лікар Головного госпіталю Мандалая заявив, що землетрус забрав життя 13 людей, а ще 200 отримали поранення.
Станом на ранок 29 березня відомо уже про щонайменше 1000 загиблих та понад 2 370 постраждалих.
Місцева влада звертає увагу на те, що цей землетрус з численними жертвами став найбільшим за останні сто років у М'янмі.
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