Близько 1000 людей загинули через землетрус у М’янмі — відео
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Близько 1000 людей загинули через землетрус у М’янмі — відео

Що відомо про землетрус у М’янмі
Джерело:  CNN

Масштабний землетрус у М’янмі призвів до загибелі щонайменше 1000 людей. Згідно з останніми даними, ще 2 376 - отримали поранення.

Головні тези:

  • Цей землетрус став найбільшим за останні сто років у М'янмі.  
  • Кількість загиблих та постраждалих ще може зрости.

Що відомо про землетрус у М’янмі

28 березня у М’янмі та Таїланді стався землетрус магнітудою 7,7.

Перші поштовхи почалися поблизу Мандалая, що є другим за величиною містом М'янми з більш ніж мільйонним населенням, близько 12:50 за місцевим часом.

Згодом все перейшло на столицю Таїланду — Бангкок, а також китайську провінцію Юньнань.

Згідно з даними американських журналістів, які поспілкувалися з місцевими рятувальниками, в Бангкоку під завалами обваленої будівлі загинули щонайменше три людини.

Трохи пізніше лікар Головного госпіталю Мандалая заявив, що землетрус забрав життя 13 людей, а ще 200 отримали поранення.

Станом на ранок 29 березня відомо уже про щонайменше 1000 загиблих та понад 2 370 постраждалих.

Місцева влада звертає увагу на те, що цей землетрус з численними жертвами став найбільшим за останні сто років у М'янмі.  

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