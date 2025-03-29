Около 1000 человек погибли из-за землетрясения в Мьянме — видео

Масштабное землетрясение в Мьянме привело к гибели не менее 1000 человек. Согласно последним данным, еще 2 376 получили ранения.

Что известно о землетрясении в Мьянме

28 марта в Мьянме и Таиланде произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Первые толчки начались вблизи Мандалая, второго по величине города Мьянмы с более чем миллионным населением, около 12:50 по местному времени.

Затем все перешло на столицу Таиланда — Бангкок, а также китайскую провинцию Юньнань.

Согласно данным американских журналистов, пообщавшихся с местными спасателями, в Бангкоке под завалами обрушившегося здания погибли по меньшей мере три человека.

Чуть позже врач Главного госпиталя Мандалая заявил, что землетрясение унесло жизни 13 человек, а еще 200 получили ранения.

По состоянию на утро 29 марта известно уже по меньшей мере 1000 погибших и более 2370 пострадавших.