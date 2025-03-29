Около 1000 человек погибли из-за землетрясения в Мьянме — видео

Масштабное землетрясение в Мьянме привело к гибели не менее 1000 человек. Согласно последним данным, еще 2 376 получили ранения.
Главные тезисы
- Это землетрясение стало самым большим за последние сто лет в Мьянме.
- Число погибших и пострадавших еще может возрасти.
Что известно о землетрясении в Мьянме
28 марта в Мьянме и Таиланде произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Первые толчки начались вблизи Мандалая, второго по величине города Мьянмы с более чем миллионным населением, около 12:50 по местному времени.
Затем все перешло на столицу Таиланда — Бангкок, а также китайскую провинцию Юньнань.
Согласно данным американских журналистов, пообщавшихся с местными спасателями, в Бангкоке под завалами обрушившегося здания погибли по меньшей мере три человека.
Чуть позже врач Главного госпиталя Мандалая заявил, что землетрясение унесло жизни 13 человек, а еще 200 получили ранения.
По состоянию на утро 29 марта известно уже по меньшей мере 1000 погибших и более 2370 пострадавших.
Местные власти обращают внимание на то, что это землетрясение с многочисленными жертвами стало самым большим за последние сто лет в Мьянме.
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