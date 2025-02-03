В течение последних дней в Эгейском море фиксировали повышенную сейсмическую активность. Власти Греции приказали руководству островов Санторини, на которых недавно пробудился супервулкан, принять соответствующие меры.
Главные тезисы
- В Греции зафиксирована серия землетрясений в Эгейском море на фоне пробуждения вулкана Санторини.
- Греческие власти принимают меры по обеспечению безопасности населения островов в зоне активности, включая отмену работы школ и рекомендации по избеганию определенных мест.
- Ученые отмечают рост вулканической активности на островах Санторини и указывают на изменения, связанные с активизацией центрального разлома в кальдере острова.
Что известно о землетрясениях в Эгейском море на территории Греции
Отмечается, что серия подземных толчков была зарегистрирована в течение пятницы и субботы между вулканическим островом Санторини и Аморгосом магнитудой до 4,3 балла.
Греческие власти приказали руководству острова Санторини отменить работу школ на острове в понедельник.
Также людей призвали избегать порт Амуди и гавань Фиры, обслуживающих преимущественно круизные лайнеры, и воздержаться от скопления людей в закрытых помещениях.
По данным Афинского геодинамического института, в воскресенье утром в этом районе произошли землетрясения силой от 2,8 до 4,5. Но, к счастью, они не нанесли вреда.
В министерстве гражданской защиты отметили, что сейсмическая активность в регионе не связана с вулканической деятельностью и отступает, но эксперты на всякий случай предложили меры предосторожности.
Что известно о пробуждении вулкана на островах Сантарини
На популярном греческом туристическом острове Санторини зафиксирован рост вулканической активности.
В кальдере острова установлена сеть датчиков, зафиксировавших "мягкую сейсмически-вулканическую активность", напоминающую всплеск 2011 года, который длился в течение 14 месяцев, однако не стал катастрофическим.
Однако, по словам ученых, изучающих Греческую вулканическую дугу, изменения в северной части кальдеры связаны с активизацией центрального разлома.
Подчеркивается, что пока повода для паники нет, однако ситуация требует тщательного наблюдения.
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