Масштабное извержение вулкана может погрузить мир в хаос — тревожный прогноз
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Масштабное извержение вулкана может погрузить мир в хаос — тревожный прогноз

Извержение вулкана
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Источник:  CNN

Климатологи из Женевского университета в Швейцарии предупреждают, что масштабное извержение вулкана Тамбора, которое может вызвать глобальную климатическую катастрофу на планете, является лишь вопросом времени.

Главные тезисы

  • Извержение вулкана Тамбора может привести к глобальной климатической катастрофе, аналогичной событиям 1815 года.
  • Предстоящее извержение Тамбора может вызвать охлаждение планеты из-за выделения в атмосферу диоксида серы, изменяя климат на несколько лет.
  • Экономические потери от масштабного извержения вулкана могут превысить 3,6 триллиона долларов, угрожая глобальной продовольственной безопасности и приводя к политической напряженности.
  • Исследования геологических данных показывают, что вероятность извержения Тамбора в текущем столетии высока, требуя готовности к катастрофическим последствиям.
  • Эксперты предупреждают, что масштабное извержение Тамбора может вызвать климатический хаос на планете, серьезно влияя на окружающую среду и человечество.

Что известно о масштабном извержении супервулкана Тамбора, грозящего глобальной катастрофой на Земле.

Исследователи предупреждают, что в далеком прошлом извержение вулкана Тамбора уже приводило к климатическим катастрофам на планете.

Так, в 1815 году в результате самого масштабного извержения вулкана в истории, в атмосферу попало очень высокое количество крошечных частиц, отражавших солнечный свет, способствовавших охлаждению планеты и климатической катастрофе.

Последующие события после извержения Тамбора назвали годом без лета, поскольку глобальная температура на планете резко упала, урожаи были уничтожены, а человечество начало голодать.

Извержение супервулкана Тамбора в этом столетии может спровоцировать климатическую катастрофу на Земле
Кратер супервулкана Тамбора в Индонезии

В результате этих событий в мире началась эпедемия холеры, из-за которой погибли десятки тысяч человек.

С тех пор на Земле произошло множество извержений вулканов, однако ни одно из них по масштабам и последствиям не превзошло извержения Тамбора.

По результатам изучения геологических данных швейцарские ученые пришли к выводу, что одно из шести крупных извержений должно произойти именно в этом столетии.

Какие последствия будет иметь масштабное извержение супервулкана Тамбора и подобных ему.

Профессор климата в Женевском университете Маркус Штоффель предупреждает, что масштабное извержение спровоцирует климатический хаос на планете.

При извержении в атмосферу попадает большое количество лавы, пепла и газов, в частности, углекислого газа, что приводит к еще большему нагреву планеты в условиях глобального потепления.

Однако наибольшую тревогу у ученых вызывает именно диоксид серы, который в результате масштабного извержения может попасть через тропосферу в стратосферу, где происходит формирование погоды.

В таком случае диоксид серы начнет образовывать крохотные аэрозольные частицы, отражающие обратно в космос солнечный свет, приводя к охлаждению планеты.

Как прогнозирует профессор климата в Ратгерском университете Алан Робок, аэрозольные частицы диоксида серы разлетятся по всему миру и будут храниться в течение как минимум нескольких лет.

С помощью данных со спутников можно определить, сколько газов выделяется в результате современных извержений вулканов.

В частности, в результате извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году в стратосферу попало 15 млн тонн диоксида серы.

Это извержение было значительно слабее извержения Тамбора, однако в результате него Земля охладилась на 0,5 градусов Цельсия в течение нескольких последующих лет.

Ученые имеют свидетельство того, что в прошлом в результате извержений вулканов Земля охлаждалась на 1-1,5 градуса Цельсия.

В частности, извержение Тамбора привело к падению глобальной температуры минимум на 1 градус Цельсия.

Извержение Самаласа в Индонезии в 1257 году могло спровоцировать «малый ледниковый период», длившийся сотни лет.

Ученые также предупреждают, что вероятному охлаждению планеты в условиях глобального потепления радоваться не стоит, так как такой сценарий приведет к климатической катастрофе.

Так, в пределах 100 км от вулкана Тамбора проживает около 800 млн человек. В результате масштабного извержения может быть полностью уничтожен целый город.

Признаки пробуждения показывают Флегрейские поля, находящиеся севернее Неаполя, в котором проживает более 1 млн человек.

Дальнейшее влияние извержения на климат может оказаться катастрофическим. Средние температуры упадут не менее 1 градуса.

Если мы рассмотрим некоторые регионы, влияние будет гораздо сильнее, — предупреждает ученый-геолог из Кембриджского университета Мэй Чем.

Извержение вулкана Окмок на Аляске, состоявшееся в 43 году до нашей эры, могло опустить температуры в Южной Европе и Северной Африке на семь градусов Цельсия.

По данным недавнего анализа страховой компании Lloyd's, более холодная погода, меньшее количество солнечного света и изменение характера осадков могут повлиять сразу на несколько стран-производителей продовольствия, включая США и Китай, что повлияет на глобальную продовольственную безопасность и может привести к политической напряженности и даже войне.

Человеческие и экономические потери будут огромными. В экстремальном сценарии, при извержении, подобном Тамбору, экономические потери составят более 3,6 триллиона долларов.

Более того, извержение не облегчит изменение климата. В течение нескольких лет планета вернется к извержению.

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