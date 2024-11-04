В ночь на 4 ноября на острове Флорес в Индонезии началось извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки, из-за которого погибшими уже числятся не менее 10 человек. При этом количество пострадавших превышает 10 тыс. человек.
Главные тезисы
- На острове Флорес в Индонезии произошло масштабное извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки, которое унесло жизни не менее 10 человек и пострадали более 10 тысяч человек.
- Извержения вулканов, такие как Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаи и Тонга, могут влиять на климат и атмосферу, изменяя тепловой режим и приводя к цунами и разрушениям в прилегающих районах.
- Выбросы вулканических аэрозолей при извержениях могут привести к охлаждению климата за счет отражения солнечных лучей и к меньшему потеплению из-за удержания тепла водяным паром в воздухе.
- Национальное агентство Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий расширило зону эвакуации до 7 км и сообщило о разрушениях в населенных пунктах
- Изучение влияния извержений вулканов на климат и атмосферу позволяет понять последствия таких природных явлений и принимать меры для защиты населения в будущем.
Что известно о последствиях извержения вулкана Левотобе в Индонезии
По информации представителей Национального агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий, извержение вулкана началось после полуночи. К небу на высоту около 2 км поднялось густое облако горячего пепла.
Впоследствии пепел начал оседать на крышах домов в близлежащих населенных пунктах, вызвав пожары и приведя к разрушению нескольких зданий, среди которых католический монастырь.
Вулканический материал был выброшен на расстояние до шести километров от кратера. Индонезийские власти расширили зону эвакуации до семи километров.
Из-за извержения в округе Вуланггитанг пострадало не менее 10 000 жителей в шести близлежащих деревнях: Пулулере, Навокоте, Хокенг Джая, Клатанло, Бору и Бору Кеданг. По меньшей мере, 10 человек считаются погибшими.
Что известно о влиянии недавних извержений вулканов на климат и атмосферу
Исследователи выяснили, что мощное извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаи привело к изменению климата в Южном полушарии в течение по меньшей мере двух последующих лет.
Отмечается, что 15 января 2022 мощное извержение вулкана Тонга повлекло за собой сильное цунами, что привело к многочисленным разрушениям жилой инфраструктуры и смерти по меньшей мере четырех человек.
Между тем, в результате извержения в воздух попало большое количество аэрозоля и водяного пара.
Научные работники отмечают, что в течение года после извержения эффект охлаждения вследствие масштабного выброса вулканических аэрозолей был сильнее, поскольку они отражают в космос солнечные лучи.
А потепление за счет водяного пара, удерживающего тепло в воздухе, наоборот, было меньше.
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