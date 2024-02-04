В Исландии может произойти новое извержение вулкана – чем это опасно

Извержение вулкана в Исландии, начавшееся в конце прошлого года и продолжившееся в начале нынешнего года, предположительно состоится снова. Метеорологическое бюро Исландии предупреждает, что сегодня количество магмы под полуостровом Рейкьянес быстро увеличивается и в ближайшее время может достичь уровня, предшествующего извержению 14 января. Счет идет на неделе, а может быть, и дни.

Исландский вулкан готовится к новому извержению

Данные экспертов Исландского метеорологического бюро (IMO) свидетельствуют о том, что в настоящее время в камеру, расположенную под Сварценги, расположенной всего в 4 километрах от Гриндавика, накопилось уже около 6,5 миллиона кубических метров магмы. Это означает, что количество накопленной магмы быстро приближается к уровню, наблюдавшемуся до извержения 14 января, когда на окраине города открылись новые трещины.

Исследователи предполагают, что извержение может произойти в ближайшие дни или недели, однако также существует вероятность, что извержение магмы может произойти уже в ближайшие часы. Предполагается, что путь магмы может быть более легким, а следовательно, будет сопровождаться меньшей сейсмической активностью, чем это было раньше.

По словам руководителя отдела измерений деформации в IMO Бенедикта Офейгссона, наиболее вероятным местом появления новой трещины на исландском полуострове является территория между Стора-Скугафеллом и Гагафелем — в 5,9 и 2 км к северо-востоку от Гриндавика соответственно. Ученые также считают маловероятным, что извержение пройдет внутри города.

Отметим, что под полуостровом Рейкьянес образовался 15-километровый почти вертикальный тоннель, идущий из магматического очага. Это произошло в прошлом году, а затем 18 декабря вулкан извергся, а стела лавы вытекла из трещины протяженностью около 4 километров. Далее последовал период затишья, пока 14 января вулкан не вывернулся снова к северу от Гриндавика, где открылись еще две трещины. С тех пор земля продолжала подниматься, а магма накапливалась под поверхностью — ученые пришли к выводу, что вулканическая активность не закончилась.

По словам доцента кафедры вулканологии и информирования о рисках в Портсмутском университете в Великобритании Кармен Соланы, невозможно точно предположить, где именно в этот раз произойдет извержение. Известно, что магма поднимается на поверхность из-за самых слабых точек земной коры, однако "печальная часть вулканологии" заключается в том, что прогнозировать место последующего извержения слишком сложно. В то же время обновленная карта опасностей IMO свидетельствует, что