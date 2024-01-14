На полуострове Рейкьянес в Исландии началось масштабное извержение вулкана
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

На полуострове Рейкьянес в Исландии началось масштабное извержение вулкана

вулкан
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Источник:  Reuters

В воскресенье, 14 января, метеорологическое управление Исландии сообщило, что на юго-западе страны произошло извержение вулкана, ставшее пятым на полуострове Рейкьянес с 2021 года.

На полуострове Рейкьянес в Исландии началось масштабное извержение вулкана

Расположенная между Евразийской и Североамериканской тектоническими плитами, двумя крупнейшими на планете, Исландия является сейсмической и вулканической горячей точкой, поскольку эти две плиты движутся в противоположных направлениях.

По сообщению Агентства гражданской защиты, для оценки ситуации и определения точного места извержения был отправлен вертолет береговой охраны.

Извержение началось севернее рыбацкого городка Гриндовик, но до сих пор не было понятно, откуда именно выходит лава и в каком направлении она течет.

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Эксперты Национального института геофизики и вулканологии обсерватории Этна в Катания следят за ситуацией и анализируют изображение извержения и выброса клубов пепла из сети камер наблюдения.

Высота эруптивной колонны из юго-восточного кратера вулкана достигла около 4,5 тыс. м над уровнем моря.

Извержение согласно наблюдениям ученых находится на пароксизмальной фазе.

Данные прогноза распространения вулканического пепла и моделирования указывают на направление падения вулканического песка на восток-юго-восток. Сообщения о падении таких фрагментов были зарегистрированы в нескольких странах, таких как Мило и Зафферана-Этнеа.

Сообщается, что текущая фаза извержения Этны, которая сейчас ограничена вершиной вулкана, не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катания.

Извержение сопровождало постоянный рост уровня "дрожания" Этны, что сигнализирует о подъеме раскаленной магмы во внутренних каналах "вулканического здания" и предвещал фонтаны лавы с сильным выбросом газа.

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