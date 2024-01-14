У неділю, 14 січня, метеорологічне управління Ісландії повідомило, що на південному заході країни сталося виверження вулкана, що стало п'ятим на півострові Рейк'янес з 2021 року

На півострові Рейк'янес в Ісландії розпочалось масштабне виверження вулкана

Розташована між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами, двома найбільшими на планеті, Ісландія є сейсмічною та вулканічною гарячою точкою, оскільки ці дві плити рухаються в протилежних напрямках.

За повідомленням Агентства цивільного захисту, для оцінки ситуації та визначення точного місця виверження був відправлений гелікоптер берегової охорони.

Виверження почалося на північ від рибальського містечка Гріндавік, але досі не було зрозуміло, звідки саме виходить лава і в якому напрямку вона тече.

На острові Сицилія прокинувся вулкан Етна

Експерти Національного інституту геофізики та вулканології обсерваторії Етна в Катанії стежать за ситуацією та аналізують зображення виверження та викиду клубів попелу з мережі камер спостереження.

Висота еруптивної колони з південно-східного кратера вулкана сягнула близько 4,5 тис. м над рівнем моря.

Виверження, згідно зі спостереженнями вчених, знаходиться на пароксизмальній фазі.

Дані прогнозу поширення вулканічного попелу та моделювання вказують на напрямок падіння вулканічного піску схід-південний схід. Повідомлення про падіння таких фрагментів були зареєстровані у кількох країнах, таких як Міло та Зафферана-Етнеа.

Повідомляється, що поточна фаза виверження Етни, яка зараз обмежена вершиною вулкана, не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.

Виверження супроводжувало постійне зростання рівня "тремтіння" Етни, що сигналізує про підйом розпеченої магми у внутрішніх каналах "вулканічної будівлі" і віщував фонтани лави з сильним викидом газу.