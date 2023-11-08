Після виверження вулкана. У Японії після зʼявився новий острів — відео

Виверження підводного вулкана утворило невеликий масив землі поблизу японського острову Іводзіма. Новий острів розташований приблизно за 1 200 кілометрів на південь від Токіо.

Новий японський острів

Три тижні тому з Іводзими відкривався вид на відкритий океан. Зараз прямо біля берега утворився крихітний новий острів, який росте та дає змогу побачити, як виникають вулканічні острови.

Новий острів є продуктом діяльності безіменного підводного вулкана, який почав вивергатися 21 жовтня.

Згідно зі звітом Інституту дослідження землетрусів Токійського університету станом на 30 жовтня діаметр нового острова становив близько 100 метрів.

Подібні виверження відбулися минулого року в тому ж місці, але цього разу точка виверження знаходиться над поверхнею води.

Тепер, коли це видно, люди звертають увагу, - сказав Юджі Усуі, старший аналітик з вулканічної активності Японського метеорологічного агентства. Поширити

Інший невеликий острів утворився подібним чином у тому ж регіоні Японії, поблизу вулкана Нісіносіма, у 2013 році.

Це виверження тривало десять років, але виверження поблизу Іводзіми зазвичай тривають лише місяць.

Що відомо про вулкани

За даними Геологічної служби Сполучених Штатів, у всьому світі існує близько 1350 потенційно активних наземних вулканів.

Наразі вчені виявили ще тисячі активних «підводних» вулканів, і вони вважають, що їх може бути набагато більше — можливо, сотні на кожний сухопутний.

Протягом геологічної історії підводні виверження вулканів час від часу утворювали великі острови, включно з островами Гавайського архіпелагу.

Але люди здебільшого не були свідками цих вивержень.