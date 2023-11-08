После извержения вулкана. В Японии после появился новый остров — видео

Извержение подводного вулкана образовало небольшой массив земли вблизи японского острова Иводзима. Новый остров расположен примерно в 1 200 километрах к югу от Токио.

Новый японский остров

Три недели назад с Иводзимой открывался вид на открытый океан. Сейчас прямо у берега образовался крошечный остров, который растет и позволяет увидеть, как возникают вулканические острова.

Новый остров является продуктом деятельности безымянного подводного вулкана, который начал извергаться 21 октября.

Согласно отчету Института исследования землетрясений Токийского университета на 30 октября диаметр нового острова составлял около 100 метров.

Подобные извержения произошли в прошлом году в том же месте, но в этот раз точка извержения находится над поверхностью воды.

Теперь, когда это видно, люди обращают внимание, – сказал Юджи Усуи, старший аналитик по вулканической активности Японского метеорологического агентства. Поделиться

Другой небольшой остров образовался подобным образом в том же регионе Японии, вблизи вулкана Нисиносима, в 2013 году.

Это извержение длилось десять лет, но извержения вблизи Иводзимы обычно продолжаются всего месяц.

Что известно о вулканах

По данным Геологической службы Соединенных Штатов, во всем мире существует около 1350 потенциально активных наземных вулканов.

Ученые обнаружили еще тысячи активных «подводных» вулканов, и они считают, что их может быть гораздо больше — возможно, сотни на каждый сухопутный.

На протяжении геологической истории подводные извержения вулканов время от времени образовывали обширные острова, включая острова Гавайского архипелага.

Но люди в большинстве своем не были свидетелями этих извержений.