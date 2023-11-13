На острові Сицилія прокинувся вулкан Етна — вражаючі кадри

На італійському острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Попіл, утворений вулканом, досяг висоти приблизно 4,5 тис. метрів над рівнем моря.

Виверження вулкана Етна

Експерти Національного інституту геофізики та вулканології обсерваторії Етна в Катанії стежать за ситуацією та аналізують зображення виверження та викиду клубів попелу з мережі камер спостереження.

Висота еруптивної колони з південно-східного кратера вулкана сягнула близько 4,5 тис. м над рівнем моря.

Виверження, згідно зі спостереженнями вчених, знаходиться на пароксизмальній фазі.

Дані прогнозу поширення вулканічного попелу та моделювання вказують на напрямок падіння вулканічного піску схід-південний схід. Повідомлення про падіння таких фрагментів були зареєстровані у кількох країнах, таких як Міло та Зафферана-Етнеа.

Повідомляється, що поточна фаза виверження Етни, яка зараз обмежена вершиною вулкана, не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.

Виверження супроводжувало постійне зростання рівня "тремтіння" Етни, що сигналізує про підйом розпеченої магми у внутрішніх каналах "вулканічної будівлі" і віщував фонтани лави з сильним викидом газу.

Що відомо про вулкан

Етна - найвищий та найактивніший вулкан Європи. У горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. У середньому кожні три місяці один із них викидає потоки лави.

Висота вулкана змінюється з кожним його виверженням. У 2010 році вулкан був на 21 метр нижче, ніж у 1981 році.

Перше доведене виверження вулкана сталося 1226 року до н.е. За даними експертів, у горі знаходиться від 200 до 400 вулканічних кратерів.