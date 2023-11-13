На острове Сицилия проснулся вулкан Этна – впечатляющие кадры
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На острове Сицилия проснулся вулкан Этна – впечатляющие кадры

Вулкан
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На итальянском острове Сицилия очнулся вулкан Этна. Пепел, образованный вулканом, достиг высоты примерно 4,5 тыс. метров над уровнем моря.

Извержение вулкана Этна

Эксперты Национального института геофизики и вулканологии обсерватории Этна в Катания следят за ситуацией и анализируют изображение извержения и выброса клубов пепла из сети камер наблюдения.

Высота эруптивной колонны из юго-восточного кратера вулкана достигла около 4,5 тыс. м над уровнем моря.

Извержение согласно наблюдениям ученых находится на пароксизмальной фазе.

Данные прогноза распространения вулканического пепла и моделирования указывают на направление падения вулканического песка на восток-юго-восток. Сообщения о падении таких фрагментов были зарегистрированы в нескольких странах, таких как Мило и Зафферана-Этнеа.

Сообщается, что текущая фаза извержения Этны, которая сейчас ограничена вершиной вулкана, не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катания.

Извержение сопровождало постоянный рост уровня "дрожания" Этны, что сигнализирует о подъеме раскаленной магмы во внутренних каналах "вулканического здания" и предвещал фонтаны лавы с сильным выбросом газа.

Что известно о вулкане

Этна – самый высокий и активный вулкан Европы. В горе Этна расположено от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы.

Высота вулкана изменяется с каждым извержением. В 2010 году вулкан был на 21 метр ниже, чем в 1981 году.

Первое доказанное извержение вулкана произошло в 1226 году до н. По данным экспертов, в горе находится от 200 до 400 вулканических кратеров.

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