В Индонезии произошло извержение 725-метрового вулкана Руанг — видео

На севере Индонезии эвакуируются более 11 тысяч человек из-за извержения 725-метрового вулкана Руанг.
Что известно о извержении вулкана в Индонезии
Извержение на небольшом острове в провинции Северный Сулавес началось еще 16 апреля. Лава уже выходила из вулкана пять раз, а именно извержение сопровождалось молниями.
Пока ситуация сильно ухудшается. По словам вулканологов, велика вероятность того, что часть вулкана упадет, что вызовет мощное цунами — такое случалось в 1871 году и закончилось сотнями человеческих жертв.
Людей вывозят в столицу провинции Манадо. Авиационная служба объявила о закрытии международного аэропорта им. Сема Ратуланги в Манадо, по меньшей мере, до вечера 18 апреля из-за распространения вулканического пепла.
Он уже дважды поднимался на высоту 2,5 км.
Что известно о предыдущих извержениях вулканов
В феврале на исландском полуострове Рейкьянес в километре от города Гриндовик во второй раз с начала года началось извержение вулкана.
Вулканическая трещина протяженностью около трех километров тянулась на запад. Для инфраструктуры или самого города Гриндовик угрозы не было, однако власти призвали эвакуировать местных. В частности, тогда эвакуировали популярное среди туристов геотермальное озеро Голубую лагуну. Гостей вывезли в гостиницы в Кеплавике или Рейкьявике, подальше от катастрофы.
Отмечают, что такие извержения начинаются с большой силой, но затем быстро утихают.
Это извержение уже шестое на полуострове Рейкьянес с 2021 года.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-