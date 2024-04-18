В Индонезии произошло извержение 725-метрового вулкана Руанг — видео

На севере Индонезии эвакуируются более 11 тысяч человек из-за извержения 725-метрового вулкана Руанг.

Что известно о извержении вулкана в Индонезии

Извержение на небольшом острове в провинции Северный Сулавес началось еще 16 апреля. Лава уже выходила из вулкана пять раз, а именно извержение сопровождалось молниями.

Пока ситуация сильно ухудшается. По словам вулканологов, велика вероятность того, что часть вулкана упадет, что вызовет мощное цунами — такое случалось в 1871 году и закончилось сотнями человеческих жертв.

After 22 years of silence, the Ruang volcano in Indonesia has been erupting for a few days : Ash cloud ejected to an altitude of 3-km as the activity level of the Mount Ruang in Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), North Sulawesi, has escalated from Level III (Alert) to Level IV… pic.twitter.com/LqkN12Vktl — FL360aero (@fl360aero) April 17, 2024

VIDEO: Images released by the Indonesian Center for volcanology and geological hazard mitigation show Mount Ruang erupting, sending vast plumes of smoke and molten lava into the air. pic.twitter.com/uW1tNgZevL — AFP News Agency (@AFP) April 18, 2024

Людей вывозят в столицу провинции Манадо. Авиационная служба объявила о закрытии международного аэропорта им. Сема Ратуланги в Манадо, по меньшей мере, до вечера 18 апреля из-за распространения вулканического пепла.

Он уже дважды поднимался на высоту 2,5 км.

Что известно о предыдущих извержениях вулканов

В феврале на исландском полуострове Рейкьянес в километре от города Гриндовик во второй раз с начала года началось извержение вулкана.

Вулканическая трещина протяженностью около трех километров тянулась на запад. Для инфраструктуры или самого города Гриндовик угрозы не было, однако власти призвали эвакуировать местных. В частности, тогда эвакуировали популярное среди туристов геотермальное озеро Голубую лагуну. Гостей вывезли в гостиницы в Кеплавике или Рейкьявике, подальше от катастрофы.

Отмечают, что такие извержения начинаются с большой силой, но затем быстро утихают.