В Индонезии произошло извержение 725-метрового вулкана Руанг — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Индонезии произошло извержение 725-метрового вулкана Руанг — видео

вулкан
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Источник:  online.ua

На севере Индонезии эвакуируются более 11 тысяч человек из-за извержения 725-метрового вулкана Руанг.

Что известно о извержении вулкана в Индонезии

Извержение на небольшом острове в провинции Северный Сулавес началось еще 16 апреля. Лава уже выходила из вулкана пять раз, а именно извержение сопровождалось молниями.

Пока ситуация сильно ухудшается. По словам вулканологов, велика вероятность того, что часть вулкана упадет, что вызовет мощное цунами — такое случалось в 1871 году и закончилось сотнями человеческих жертв.

Людей вывозят в столицу провинции Манадо. Авиационная служба объявила о закрытии международного аэропорта им. Сема Ратуланги в Манадо, по меньшей мере, до вечера 18 апреля из-за распространения вулканического пепла.

Он уже дважды поднимался на высоту 2,5 км.

Что известно о предыдущих извержениях вулканов

В феврале на исландском полуострове Рейкьянес в километре от города Гриндовик во второй раз с начала года началось извержение вулкана.

Вулканическая трещина протяженностью около трех километров тянулась на запад. Для инфраструктуры или самого города Гриндовик угрозы не было, однако власти призвали эвакуировать местных. В частности, тогда эвакуировали популярное среди туристов геотермальное озеро Голубую лагуну. Гостей вывезли в гостиницы в Кеплавике или Рейкьявике, подальше от катастрофы.

Отмечают, что такие извержения начинаются с большой силой, но затем быстро утихают.

Это извержение уже шестое на полуострове Рейкьянес с 2021 года.

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