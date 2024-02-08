В Исландии второй раз за год началось извержение вулкана – видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Исландии второй раз за год началось извержение вулкана – видео

Вулкан
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Источник:  RUV

На исландском полуострове Рейкьянес в километре от города Гриндовик во второй раз с начала года началось извержение вулкана.

В Исландии началось новое извержение вулкана

Предыдущее извержение в Исландии произошло всего три недели назад. Значительное повышение сейсмической активности произошло около половины шестого утра, через полчаса началось извержение.

Вулканическая трещина протяженностью около трех километров тянется на запад. Для инфраструктуры или самого города Гриндовик пока угрозы нет, однако власти призывают эвакуировать местных. В частности, уже эвакуировали популярное среди туристов геотермальное озеро Голубую лагуну. Гостей вывезли в гостиницы в Кеплавике или Рейкьявике, подальше от катастрофы.

Отмечают, что такие извержения начинаются с большой силой, но затем быстро утихают.

Это извержение уже шестое на полуострове Рейкьянес с 2021 года.

Что известно о первом извержении вулкана

Перед этим еще одно извержение вулкана на исландском Рейкьянесе началось 14 января. Жителей города Гриндовика удалось заранее эвакуировать.

Сразу после начала извержения пытались построить защитные дамбы, чтобы отвести скамью от Гриндавика, впрочем, один из потоков таки достиг города и поджег несколько домов.

Расположенная между двумя крупнейшими тектоническими плитами на Евразийской и Североамериканской планете, Исландия является сейсмической и вулканической горячей точкой, поскольку эти две плиты движутся в противоположных направлениях.

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