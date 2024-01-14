Извержение вулкана в Исландии. Раскаленная лава залила улицы городка Гриндавик

Лава достигла улиц города и охватила часть сперва одного вспыхнувшего дома, а затем и другого. Жителей в Гриндавике нет – почти 4 тысячи населения раньше времени эвакуировали.
Лава из вулкана добралась до исландского города Гриндавик
В Исландии после начала извержения вулкана в воскресенье утром лава достигла небольшого городка Гриндавик, который заранее был эвакуирован.
Об этом сообщил национальный исландский вещатель RUV.
Лава достигла улиц города и охватила часть сперва одного вспыхнувшего дома, а затем и другого. Жителей в городке нет – почти 4 тысячи населения раньше времени эвакуировали.
Незадолго до того, как лава добралась до города, новая трещина появилась всего в 50 метрах от ближайших домов населенного пункта.
Мэр Гриндавика Фаннар Юнассон ранее назвал извержение вулкана "большим и серьезным шоком для населения". Он объяснил, что извержение происходит достаточно близко, поэтому скамье останется преодолеть относительно короткий путь в город.
Президент Исландии Гудни Йоханнессон сообщил, что жизни людей ничего не угрожает, хотя инфраструктура может оказаться под угрозой.
Ранее в районе Гриндавика были начаты работы по созданию барьеров с земли и камней, чтобы не дать скамье достичь города. Бенедикт Гальдорссон, специалист по сейсмической опасности метеорологической службы Исландии, отметил, что часть лавового потока двигалась вдоль дамбы от поселения.
Новое извержение вулкана в Исландии: что известно
14 января утром на юго-западе Исландии началось новое извержение вулкана – от прошедшего извержения в стране не прошло и месяца.
Это уже пятое извержение на полуострове Рейкьянес с 2021 года.
Последнее извержение на полуострове началось в вулканической системе Свартсенги 18 декабря после полной эвакуации 4000 жителей Гриндавика и закрытия геотермального спа-центра "Голубая лагуна".
Расположенная между Евразийской и Североамериканской тектоническими плитами, двумя крупнейшими на планете, Исландия является сейсмической и вулканической горячей точкой.
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