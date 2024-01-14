Виверження вулкана в Ісландії. Розпечена лава залила вулиці містечка Гріндавік

Лава досягла вулиць міста та охопила частину спершу одного будинку, який спалахнув, а потім й іншого. Жителів у Гріндавіку немає – майже 4 тисячі населення завчасно евакуювали.

Лава з вулкана дісталася ісландського міста Гріндавік

В Ісландії після початку виверження вулкана у неділю вранці лава досягла невеликого містечка Гріндавік, яке заздалегідь було евакуйовано.

Про це повідомив національний ісландський мовник RUV.

Лава досягла вулиць міста та охопила частину спершу одного будинку, який спалахнув, а потім і іншого. Жителів у містечку немає – майже 4 тисячі населення завчасно евакуювали.

Незадовго до того, як лава дісталась до міста, нова тріщина з’явилась всього за 50 метрів до найближчих будинків населеного пункту.

Мер Гріндавіка Фаннар Юнассон раніше назвав виверження вулкана "великим і серйозним шоком для населення". Він пояснив, що виверження відбувається достатньо близько, тому лаві залишиться подолати відносно короткий шлях до міста.

Лава тече до міського водопроводу та електропостачання. Наразі невідомо, чи вони постраждали, – заявив глава цивільної оборони Відір Рейніссон. Поширити

Президент Ісландії Ґудні Йоганнессон повідомив, що життю людей нічого не загрожує, хоча інфраструктура може бути під загрозою.

Раніше у районі Гріндавіка були розпочаті роботи по створенню бар’єрів із землі та каміння, щоб не дати лаві досягти міста. Бенедикт Гальдорссон, фахівець із сейсмічної небезпеки метеорологічної служби Ісландії, зазначив, що частина лавового потоку рухалася вздовж дамби від поселення.

Нове виверження вулкана в Ісландії: що відомо

14 січня вранці на південному заході Ісландії почалося нове виверження вулкана – від минулого виверження у країні не минуло і місяця.

Це вже п'яте виверження на півострові Рейк'янес з 2021 року.

Останнє виверження на півострові почалося у вулканічній системі Свартсенгі 18 грудня після повної евакуації 4000 жителів міста Гріндавік і закриття геотермального спа-центру "Блакитна лагуна".

Розташована між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами, двома найбільшими на планеті, Ісландія є сейсмічною та вулканічною гарячою точкою.