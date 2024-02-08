В Ісландії вдруге за рік почалося виверження вулкану — відео

На ісландському півострові Рейкʼянес у кілометрі від міста Гріндавік вдруге від початку року почалося виверження вулкана.

В Ісландії почалося нове виверження вулкана

Попереднє виверження в Ісландії відбулося лише три тижні тому. Значне підвищення сейсмічної активності відбулося близько о пів на шосту ранку, через півгодини розпочалося виверження.

🚨🇮🇸BREAKING: ICELAND VOLCANO ERUPTS



The volcano on the Reykjanes Ridge in Iceland has begun to erupt. This is the third volcano eruption in the region in recent months, preceded by strong earthquakes as lava pooled under the surface.



The eruption is approximately 3 miles north… pic.twitter.com/ZEaN1ravIi — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 8, 2024

Вулканічна тріщина довжиною близько три кілометри тягнеться на захід. Для інфраструктури чи самого міста Гріндавік поки загрози немає, утім влада закликає евакуювати місцевих. Зокрема вже евакуювали популярне серед туристів геотермальне озеро Блакитну лагуну. Гостей вивезли до готелей в Кеплавіку або Рейкʼявіку, подалі від катастрофи.

Зазначають, що такі виверження починаються з великою силою, але потім швидко вщухають.

Це виверження вже шосте на півострові Рейк’янес з 2021 року.

Що відомо про перше виверження вулкану

Перед цим ще одне виверження вулкану на ісландському Рейкʼянесі розпочалося 14 січня. Жителів міста Гріндавік вдалося заздалегідь евакуювати.

Відразу після початку виверження намагалися побудувати захисні дамби, щоб відвести лаву від Гріндавіка, втім один із потоків таки досяг міста й підпалив кілька будинків.

Розташована між двома найбільшими тектонічними плитами на планеті Євразійською та Північноамериканською, Ісландія є сейсмічною та вулканічною гарячою точкою, оскільки ці дві плити рухаються в протилежних напрямках.