В Індонезії сталося виверження 725-метрового вулкана Руанг — відео

На півночі Індонезії евакуюються понад 11 тисяч людей через виверження 725-метрового вулкана Руанг.

Що відомо про виверження вулкану в Індонезії

Виверження на невеликому острові в провінції Північний Сулавесі почалося ще 16 квітня. Лава вже виходила з вулкана пʼять разів, а саме виверження супроводжувалося молніями.

Наразі ситуація сильно погіршується. За словами вулканологів, велика ймовірність того, що частина вулкана впаде, що викличе потужне цунамі — таке вже траплялось у 1871 році і закінчилося сотнями людських жертв.

After 22 years of silence, the Ruang volcano in Indonesia has been erupting for a few days : Ash cloud ejected to an altitude of 3-km as the activity level of the Mount Ruang in Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), North Sulawesi, has escalated from Level III (Alert) to Level IV… pic.twitter.com/LqkN12Vktl — FL360aero (@fl360aero) April 17, 2024

VIDEO: Images released by the Indonesian Center for volcanology and geological hazard mitigation show Mount Ruang erupting, sending vast plumes of smoke and molten lava into the air. pic.twitter.com/uW1tNgZevL — AFP News Agency (@AFP) April 18, 2024

Людей наразі вивозять до столиці провінції Манадо. Авіаційна служба оголосила про закриття міжнародного аеропорту ім. Сема Ратулангі в Манадо щонайменше до вечора 18 квітня через поширення вулканічного попелу.

Він вже двічі піднімався на висоту 2,5 км.

Що відомо про попередні виверження вулканів

У лютому на ісландському півострові Рейкʼянес у кілометрі від міста Гріндавік вдруге від початку року почалося виверження вулкана.

Вулканічна тріщина довжиною близько три кілометри тягнулася на захід. Для інфраструктури чи самого міста Гріндавік загрози не було, утім влада закликала евакуювати місцевих. Зокрема тоді евакуювали популярне серед туристів геотермальне озеро Блакитну лагуну. Гостей вивезли до готелей в Кеплавіку або Рейкʼявіку, подалі від катастрофи.

Зазначають, що такі виверження починаються з великою силою, але потім швидко вщухають.