В Індонезії сталося виверження 725-метрового вулкана Руанг — відео

На півночі Індонезії евакуюються понад 11 тисяч людей через виверження 725-метрового вулкана Руанг.
Що відомо про виверження вулкану в Індонезії
Виверження на невеликому острові в провінції Північний Сулавесі почалося ще 16 квітня. Лава вже виходила з вулкана пʼять разів, а саме виверження супроводжувалося молніями.
Наразі ситуація сильно погіршується. За словами вулканологів, велика ймовірність того, що частина вулкана впаде, що викличе потужне цунамі — таке вже траплялось у 1871 році і закінчилося сотнями людських жертв.
Людей наразі вивозять до столиці провінції Манадо. Авіаційна служба оголосила про закриття міжнародного аеропорту ім. Сема Ратулангі в Манадо щонайменше до вечора 18 квітня через поширення вулканічного попелу.
Він вже двічі піднімався на висоту 2,5 км.
Що відомо про попередні виверження вулканів
У лютому на ісландському півострові Рейкʼянес у кілометрі від міста Гріндавік вдруге від початку року почалося виверження вулкана.
Вулканічна тріщина довжиною близько три кілометри тягнулася на захід. Для інфраструктури чи самого міста Гріндавік загрози не було, утім влада закликала евакуювати місцевих. Зокрема тоді евакуювали популярне серед туристів геотермальне озеро Блакитну лагуну. Гостей вивезли до готелей в Кеплавіку або Рейкʼявіку, подалі від катастрофи.
Зазначають, що такі виверження починаються з великою силою, але потім швидко вщухають.
Це виверження вже шосте на півострові Рейк’янес з 2021 року
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