Вніч на 4 листопада на острові Флорес в Індонезії почалось виверження вулкану Левотобі Лакі-Лакі, через яке загиблими вже вважаються щонайменше 10 чоловік. При цьому кількість постраждалих перевищує 10 тис осіб.

Що відомо про наслідки виверження вулкану Левотобі в Індонезії

За інформацією представників Національного агентства Індонезії з ліквідації наслідків стихійних лих, виверження вулкану почалось після опівночі. До неба на висоту близько 2 км піднялась густа хмара гарячого попелу.

Згодом попіл почав осідати на дахах будинків у прилеглих населених пунктах, спричинивши пожежі та призвівши до руйнування кількох будівель, серед яких католицький монастир.

Вулканічний матеріал було викинуто на відстань до шести кілометрів від кратера. Індонезійська влада розширила зону евакуації до семи кілометрів.

Через виверження в окрузі Вуланггітанг постраждало щонайменше 10 000 жителів у шести прилеглих селах: Пулулера, Навокоте, Хокенг Джая, Клатанло, Бору і Бору Кеданг. Щонайменше 10 людей вважаються загиблими.

Що відомо про вплив нещодавніх вивержень вулканів на клімат та атмосферу

Дослідники з'ясували, що потужне виверження підводного вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаї призвело до змін клімату у Південній півкулі протягом щонайменше двох наступних років.

Зазначається, що 15 січня 2022 року потужне виверження вулкану Тонга спричинило сильне цунамі, що призвело до численних руйнувань житлової інфраструктури та смерті щонайменше чотирьох людей.

Між тим, внаслідок цього виверження у повітря потрапила велика кількість аерозолю та водяної пари.

Науковці зазначають, що упродовж року після виверження ефект охолодження внаслідок масштабного викиду вулканічних аерозолів був сильнішим, оскільки вони відбивають у космос сонячні промені.

А потепління за рахунок водяної пари, яка утримує тепло у повітрі, навпаки, було меншим.