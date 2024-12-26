Кліматологи з Женевського університету у Швейцарії попереджають, що масштабне виверження вулкана Тамбора, що може викликати глобальну кліматичну катастрофу на планеті, наразі є лише питанням часу.

Що відомо про масштабне виверження супервулкана Тамбора, яке загрожує глобальною катастрофою на Землі

Дослідники попереджають, що у далекому минулому виверження вулкану Тамбора вже призводило до кліматичних катастроф на планеті.

Так, у 1815 році внаслідок наймасштабнішого виверження вулкана в історії, в атмосферу потрапила дуже висока кількість крихітних частинок, які відбивали сонячне світло, сприяли охолодженню планети і кліматичній катастрофі.

Подальші події після виверження Тамбора назвали роком без літа, оскільки глобальна температура на планеті різко впала, урожаї були знищені, а людство почало голодувати.

Кратер супервулкана Тамбора в Індонезії

Внаслідок цих подій у світі почалась епедемія холери, через яку загинули десятки тисяч людей.

З того часу на Землі сталась велика кількість вивержень вулканів, однак жодне з них за масштабами та наслідками не перевершило виверження Тамбора.

За результатами вивчення геологічних даних швейцарські науковці дійшли висновку, що одне з шести великих вивержень має статись саме в цьому столітті.

Які наслідки матиме масштабне виверження супервулкана Тамбора та йому подібних

Професор клімату в Женевському університеті Маркус Штоффель попереджає, що масштабне виверження спровокує кліматичний хаос на планеті.

Під час виверження до атмосфери потрапляє велика кількість лави, попелу та газів, зокрема, вуглекислого газу, що призводить до ще більшого нагрівання планети в умовах глобального потепління.

Однак найбільшу тривогу у науковців викликає саме діоксид сірки, який внаслідок масштабного виверження може потрапити через тропосферу до стратосфери, де відбувається формування погоди.

У такому разі діоксид сірки почне утворювати крихітні аерозольні частинки, які відбиватимуть назад у космос сонячне світло, призводячи до охолодження планети.

Як прогнозує професор клімату в Ратгерському університеті Алан Робок, аерозольні частинки діоксиду сірки розлетяться по всьому світу і зберігатимуться на протязі принаймні кількох років.

За допомогою даних із супутників можна визначити, скільки газів виділяється внаслідок сучасних вивержень вулканів.

Зокрема, внаслідок виверження вулкана Пінатубо на Філіппінах у у 1991 році у стратосферу потрапило 15 млн тонн діоксиду сірки.

Це виверження було значно слабшим за виверження Тамбора, однак внаслідок нього Земля охолонула на 0,5 градусів Цельсія протягом кількох наступних років.

Наразі науковці мають свідчення того, що у минулому внаслідок вивержень вулканів Земля охолоджувалась на 1-1,5 градуси Цельсія.

Зокрема, виверження Тамбора призвело до падіння глобальної температури мінімум на 1 градус Цельсія.

Виверження Самаласа в Індонезії в 1257 році могло спровокувати «малий льодовиковий період», який тривав сотні років.

Науковці також попереджають, що ймовірному охолодженню планети в умовах глобального потепління радіти не варто, адже такий сценарій призведе до кліматичної катастрофи.

Так, у межах 100 кілометрів від вулкана Тамбора проживає близько 800 млн осіб. Внаслідок масштабного виверження може бути повністю знищено ціле місто.

Ознаки пробудження показують Флегрейські поля, які знаходяться на північ від Неаполя, в якому проживає понад 1 млн людей.

Подальший вплив виверження на клімат може виявитись катастрофічним. Середні температури впадуть щонайменше на 1 градус.

Якщо ми розглянемо деякі регіони, вплив буде набагато сильнішим, — попереджає вчений-геолог з Кембриджського університету Мей Чим. Поширити

Виверження вулкана Окмок на Алясці, яке відбулося 43 року до нашої ери, могло опустити температури в Південній Європі та Північній Африці на сім градусів Цельсія.

За даними недавнього аналізу страхової компанії Lloyd's, холодніша погода, менше сонячного світла та зміна характеру опадів можуть вплинути відразу на кілька країн-виробників продовольства, включаючи США та Китай, що вплине на глобальну продовольчу безпеку і може призвести до політичної напруженості і навіть війни.

Людські та економічні втрати будуть величезними. В екстремальному сценарії, при виверженні, подібному до Тамбора, економічні втрати становитимуть понад 3,6 трильйона доларів.

Більше того, виверження не полегшить зміни клімату. Протягом кількох років планета повернеться до того, що було до виверження.