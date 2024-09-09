Виверження вулкану Тонга у 2022 році вплинуло на атмосферу Землі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Виверження вулкану Тонга у 2022 році вплинуло на атмосферу Землі

Виверження вулкану Тонга
Джерело:  Live Science

Дослідники з'ясували, що потужне виверження підводного вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаї призвело до змін клімату у Південній півкулі протягом щонайменше двох наступних років. 

Головні тези:

  • Виверження вулкану Тонга призвело до змін клімату у Південній півкулі на період до щонайменше двох наступних років.
  • Масштабне викидання вулканічних аерозолів призвело до тимчасового охолодження та зниження рівня озону у стратосфері.
  • Створена вторинна циркуляція в стратосфері мала негативний вплив на клімат Землі, але його наслідки обмежилися Південною півкулею у 2022-2023 роках.
  • Хоча виверження вулкану Тонга було великим, його вплив на глобальний радіаційний баланс був дуже незначним, проте це може мати певні наслідки на кліматичні процеси.
  • Виверження вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаї у 2022 році продемонструвало, як навіть відносно невелике виверження може вплинути на клімат Землі та створити короткочасні зміни в атмосфері.

Що відомо про вплив виверження вулкану Тонга на атмосферу Землі

Зазначається, що 15 січня 2022 року потужне виверження вулкану Тонга спричинило сильне цунамі, що призвело до численних руйнувань житлової інфраструктури та смерті щонайменше чотирьох людей.

Між тим, внаслідок цього виверження у повітря потрапила велика кількість аерозолю та водяної пари.

Виверження вулкану Тонга призвело до тимчасових змін в атмосфері Землі
Виверження вулкану Тонга

Науковці зазначають, що упродовж року після виверження ефект охолодження внаслідок масштабного викиду вулканічних аерозолів був сильнішим, оскільки вони відбивають у космос сонячні промені.

А потепління за рахунок водяної пари, яка утримує тепло у повітрі, навпаки, було меншим.

Однак більша частина впливу вулкана розсіялася до кінця 2023 року.

Як виверження вплинуло на клімат

Виверження вулкана Хунга викинуло в стратосферу близько 150 метричних мегатонн водяної пари — настільки багато, що це підвищило глобальний рівень стратосферної водяної пари приблизно на 10%. Це масивне впорскування води знизило температуру в тропічній стратосфері на 4°C у березні та квітні 2022 року. Своєю чергою це тимчасове охолодження створило вторинну циркуляцію, яка призвела до зниження рівня озону протягом усього 2022 року, — підкреслюється у матеріалі видання.

Внаслідок виверження в стратосферу також потрапило ід 0,5 до 1,5 метричних мегатонн діоксиду сірки.

Ця речовина здатна утворювати сульфатні аерозолі, які також відбивають сонячне світло і можуть спричинити зменшення поверхневої радіаційної сили, або різниці між вхідним та вихідним випромінюванням. 

Це може призвести до глобального похолодання, якщо аерозольне навантаження досить велике, як це було під час виверження вулкана Пінатубо в 1991 році, коли було викинуто близько 20 метричних мегатонн діоксиду сірки. Аерозольне навантаження від виверження Хунга було не дуже великим, і його наслідки в основному обмежувалися Південною півкулею в 2022 і 2023 роках, — пояснюють дослідники.

Попри те, що виверження короткочасно вплинуло на радіаційний баланс Землі, ця зміна була дуже незначною, адже глобальне зменшення радіаційного потоку становило менше 0,25 вата на квадратний метр протягом 2 років, перш ніж баланс повернувся до рівня, що був до виверження. 

Ця коротка зміна означає, що виверження вулкана Хунга могло спричинити незначне похолодання в Південній півкулі, але дослідники кажуть, що було б складно отримати таку ж інформацію лише на основі метеорологічних спостережень, — підкреслюється у матеріалі видання.

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