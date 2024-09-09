Дослідники з'ясували, що потужне виверження підводного вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаї призвело до змін клімату у Південній півкулі протягом щонайменше двох наступних років.
Головні тези:
- Виверження вулкану Тонга призвело до змін клімату у Південній півкулі на період до щонайменше двох наступних років.
- Масштабне викидання вулканічних аерозолів призвело до тимчасового охолодження та зниження рівня озону у стратосфері.
- Створена вторинна циркуляція в стратосфері мала негативний вплив на клімат Землі, але його наслідки обмежилися Південною півкулею у 2022-2023 роках.
- Хоча виверження вулкану Тонга було великим, його вплив на глобальний радіаційний баланс був дуже незначним, проте це може мати певні наслідки на кліматичні процеси.
- Виверження вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаї у 2022 році продемонструвало, як навіть відносно невелике виверження може вплинути на клімат Землі та створити короткочасні зміни в атмосфері.
Що відомо про вплив виверження вулкану Тонга на атмосферу Землі
Зазначається, що 15 січня 2022 року потужне виверження вулкану Тонга спричинило сильне цунамі, що призвело до численних руйнувань житлової інфраструктури та смерті щонайменше чотирьох людей.
Між тим, внаслідок цього виверження у повітря потрапила велика кількість аерозолю та водяної пари.
Науковці зазначають, що упродовж року після виверження ефект охолодження внаслідок масштабного викиду вулканічних аерозолів був сильнішим, оскільки вони відбивають у космос сонячні промені.
А потепління за рахунок водяної пари, яка утримує тепло у повітрі, навпаки, було меншим.
Однак більша частина впливу вулкана розсіялася до кінця 2023 року.
Як виверження вплинуло на клімат
Внаслідок виверження в стратосферу також потрапило ід 0,5 до 1,5 метричних мегатонн діоксиду сірки.
Ця речовина здатна утворювати сульфатні аерозолі, які також відбивають сонячне світло і можуть спричинити зменшення поверхневої радіаційної сили, або різниці між вхідним та вихідним випромінюванням.
Попри те, що виверження короткочасно вплинуло на радіаційний баланс Землі, ця зміна була дуже незначною, адже глобальне зменшення радіаційного потоку становило менше 0,25 вата на квадратний метр протягом 2 років, перш ніж баланс повернувся до рівня, що був до виверження.
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