Исследователи выяснили, что мощное извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаи привело к изменению климата в Южном полушарии в течение по меньшей мере двух последующих лет.
Главные тезисы
- Мощное извержение вулкана Тонга в 2022 году вызвало изменения в климате Южного полушария на протяжении минимум двух последующих лет.
- Извержение привело к временному охлаждению и снижению уровня озона в стратосфере, а также создало вторичную циркуляцию с негативным влиянием на климат Земли.
- Выброс вулканических аэрозолей и диоксида серы способствовал временному охлаждению и изменению радиационного баланса, хотя его воздействие было незначительным.
- Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаи продемонстрировало, как даже небольшое извержение может повлиять на климат Земли и создать кратковременные изменения в атмосфере.
- Эффекты извержения были преимущественно ощутимы в Южном полушарии в 2022-2023 годах, однако большая часть влияния рассеялась к концу 2023 года.
Что известно о влиянии извержения вулкана Тонга на атмосферу Земли
Отмечается, что 15 января 2022 мощное извержение вулкана Тонга повлекло за собой сильное цунами, что привело к многочисленным разрушениям жилой инфраструктуры и смерти по меньшей мере четырех человек.
Между тем, в результате извержения в воздух попало большое количество аэрозоля и водяного пара.
Научные работники отмечают, что в течение года после извержения эффект охлаждения вследствие масштабного выброса вулканических аэрозолей был сильнее, поскольку они отражают в космос солнечные лучи.
А потепление за счет водяного пара, удерживающего тепло в воздухе, наоборот, было меньше.
Однако большая часть влияния вулкана рассеялась к концу 2023 года.
Как извержение повлияло на климат
В результате извержения в стратосферу также попало ид 0,5 до 1,5 метрических мегатонн диоксида серы.
Это вещество способно образовывать сульфатные аэрозоли, которые также отражают солнечный свет и могут вызвать уменьшение поверхностной радиационной силы или разницы между входящим и исходящим излучением.
Несмотря на то, что извержение кратковременно повлияло на радиационный баланс Земли, это изменение было очень незначительным, ведь глобальное уменьшение радиационного потока составляло менее 0,25 ватта на квадратный метр в течение 2 лет, прежде чем баланс вернулся к извержению.
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