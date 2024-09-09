Извержение вулкана Тонга в 2022 году повлияло на атмосферу Земли
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Извержение вулкана Тонга в 2022 году повлияло на атмосферу Земли

Извержение вулкана Тонга
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Источник:  Live Science

Исследователи выяснили, что мощное извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаи привело к изменению климата в Южном полушарии в течение по меньшей мере двух последующих лет.

Главные тезисы

  • Мощное извержение вулкана Тонга в 2022 году вызвало изменения в климате Южного полушария на протяжении минимум двух последующих лет.
  • Извержение привело к временному охлаждению и снижению уровня озона в стратосфере, а также создало вторичную циркуляцию с негативным влиянием на климат Земли.
  • Выброс вулканических аэрозолей и диоксида серы способствовал временному охлаждению и изменению радиационного баланса, хотя его воздействие было незначительным.
  • Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаи продемонстрировало, как даже небольшое извержение может повлиять на климат Земли и создать кратковременные изменения в атмосфере.
  • Эффекты извержения были преимущественно ощутимы в Южном полушарии в 2022-2023 годах, однако большая часть влияния рассеялась к концу 2023 года.

Что известно о влиянии извержения вулкана Тонга на атмосферу Земли

Отмечается, что 15 января 2022 мощное извержение вулкана Тонга повлекло за собой сильное цунами, что привело к многочисленным разрушениям жилой инфраструктуры и смерти по меньшей мере четырех человек.

Между тем, в результате извержения в воздух попало большое количество аэрозоля и водяного пара.

Извержение вулкана Тонга привело к временным изменениям в атмосфере Земли
Извержение вулкана Тонга

Научные работники отмечают, что в течение года после извержения эффект охлаждения вследствие масштабного выброса вулканических аэрозолей был сильнее, поскольку они отражают в космос солнечные лучи.

А потепление за счет водяного пара, удерживающего тепло в воздухе, наоборот, было меньше.

Однако большая часть влияния вулкана рассеялась к концу 2023 года.

Как извержение повлияло на климат

Извержение вулкана Хунга выбросило в стратосферу около 150 метрических мегатонн водяного пара — настолько много, что это повысило глобальный уровень стратосферного водяного пара примерно на 10%. Этот массивный впрыск воды снизил температуру в тропической стратосфере на 4°C в марте и апреле 2022 года. В свою очередь, это временное охлаждение создало вторичную циркуляцию, которая привела к снижению уровня озона в течение всего 2022 года, — подчеркивается в материале издания.

В результате извержения в стратосферу также попало ид 0,5 до 1,5 метрических мегатонн диоксида серы.

Это вещество способно образовывать сульфатные аэрозоли, которые также отражают солнечный свет и могут вызвать уменьшение поверхностной радиационной силы или разницы между входящим и исходящим излучением.

Это может привести к глобальному похолоданию, если аэрозольная нагрузка достаточно велика, как это было во время извержения вулкана Пинатубо в 1991 году, когда было выброшено около 20 метрических мегатонн диоксида серы. Аэрозольная нагрузка от извержения Хунга была не очень большой, и его последствия в основном ограничивались Южным полушарием в 2022 и 2023 годах, — объясняют исследователи.

Несмотря на то, что извержение кратковременно повлияло на радиационный баланс Земли, это изменение было очень незначительным, ведь глобальное уменьшение радиационного потока составляло менее 0,25 ватта на квадратный метр в течение 2 лет, прежде чем баланс вернулся к извержению.

Это короткое изменение означает, что извержение вулкана Хунга могло повлечь за собой незначительное похолодание в Южном полушарии, но исследователи говорят, что было бы сложно получить такую же информацию только на основе метеорологических наблюдений, — подчеркивается в материале издания.

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