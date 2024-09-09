Исследователи выяснили, что мощное извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаи привело к изменению климата в Южном полушарии в течение по меньшей мере двух последующих лет.

Что известно о влиянии извержения вулкана Тонга на атмосферу Земли

Отмечается, что 15 января 2022 мощное извержение вулкана Тонга повлекло за собой сильное цунами, что привело к многочисленным разрушениям жилой инфраструктуры и смерти по меньшей мере четырех человек.

Между тем, в результате извержения в воздух попало большое количество аэрозоля и водяного пара.

Извержение вулкана Тонга

Научные работники отмечают, что в течение года после извержения эффект охлаждения вследствие масштабного выброса вулканических аэрозолей был сильнее, поскольку они отражают в космос солнечные лучи.

А потепление за счет водяного пара, удерживающего тепло в воздухе, наоборот, было меньше.

Однако большая часть влияния вулкана рассеялась к концу 2023 года.

Как извержение повлияло на климат

Извержение вулкана Хунга выбросило в стратосферу около 150 метрических мегатонн водяного пара — настолько много, что это повысило глобальный уровень стратосферного водяного пара примерно на 10%. Этот массивный впрыск воды снизил температуру в тропической стратосфере на 4°C в марте и апреле 2022 года. В свою очередь, это временное охлаждение создало вторичную циркуляцию, которая привела к снижению уровня озона в течение всего 2022 года, — подчеркивается в материале издания. Поделиться

В результате извержения в стратосферу также попало ид 0,5 до 1,5 метрических мегатонн диоксида серы.

Это вещество способно образовывать сульфатные аэрозоли, которые также отражают солнечный свет и могут вызвать уменьшение поверхностной радиационной силы или разницы между входящим и исходящим излучением.

Это может привести к глобальному похолоданию, если аэрозольная нагрузка достаточно велика, как это было во время извержения вулкана Пинатубо в 1991 году, когда было выброшено около 20 метрических мегатонн диоксида серы. Аэрозольная нагрузка от извержения Хунга была не очень большой, и его последствия в основном ограничивались Южным полушарием в 2022 и 2023 годах, — объясняют исследователи. Поделиться

Несмотря на то, что извержение кратковременно повлияло на радиационный баланс Земли, это изменение было очень незначительным, ведь глобальное уменьшение радиационного потока составляло менее 0,25 ватта на квадратный метр в течение 2 лет, прежде чем баланс вернулся к извержению.