В Ісландії всьоме за останній рік почалось виверження вулкану на острові Рейк'янес. Через це довелось евакуювати відпочиваючих на популярному курорті Блакитна лагуна.

В Ісландії почалось нове виверження вулкану

Зазначається, що порядом із місцем виверження розташовані місто Гріндавік і популярний геотермальний курорт Блакитна Лагуна.

Зокрема, відвідувачів курорту довелось евакуювати.

Місцеві чиновники також зазначили, що виверження не викликало проблем з авіаперельотами, однак дороги в районі виверження були закриті.

Представники екстренних служб підкреслили, що виверження не становить значної загрози для регіону.

За їхніми словами, викиди газу внаслідок виверження, як очікується, перемістяться на південь і в море найближчими днями.

У метеорологічному управлінні додають, що внаслідок виверження утворилась тріщина довжиною більше 2 км.

Професор геофізики в Університеті Ісландії Магнус Тумі Гудмундссон зазначив, що тріщина утворилась в тому ж місці, що й попередні виверження.

Він додав, що станом на четвер вдень лава досягла парковки Блакитної лагуни.

За його словами, бар’єри для захисту Гріндавіка, Блакитної лагуни і прилеглої електростанції Свартсенґі залишаються ефективними.

Звичайно, немає жодних гарантій, що вони витримають, але оскільки швидкість потоку лави зараз знижується, вони поки що не перебувають у серйозній небезпеці, — підкреслив Гудмундссон. Поширити

Метеорологічне бюро повідомило, що виверження в середу ввечері було "значно слабкішим" за останнє виверження, яке сталося в серпні.

На відміну від попередніх вивержень, сейсмічна активність не зростала протягом кількох тижнів, які передували виверженню.

Гріндавік, який постраждав від попередніх вивержень вулкана, розташований приблизно за 50 кілометрів на північний захід від Рейк'явіка, столиці Ісландії. Блакитна лагуна, один із найпопулярніших туристичних напрямків країни, була закрита в четвер.

Що відомо про наслідки виверження для курорту Блакитна лагуна

За інформацією місцевих ЗМІ, лава вкрила всю паркову Блакитної лагуни.

Потім лава трохи поширилася і, серед іншого, щойно пройшла по знаку, що направляє відвідувачів на парковку. Вона продовжує текти вздовж оборонної стіни на захід від Блакитної лагуни.

Це головна парковка курорту, і там є паркувальні місця приблизно на 350 автомобілів, а також парковка для автобусів.

Хельга Арнадоттір, менеджерка з продажу, операцій та обслуговування Блакитної лагуни, повідомила, що доступ до курорту необхідно оцінити, коли настане час, щоб з'ясувати, чи є можливості використовувати інші шляхи доступу для транспортних засобів.

Два останні виверження в цьому районі сталися в серпні та травні. Влада заявила тоді, що травневе виверження, можливо, було найсильнішим у цьому районі на сьогодні.

За словами професора Гудмундссона, наразі незрозуміло, скільки триватиме сейсмічна активність.

Однак за його прогнозом, попередні епізоди припускали, що після вулканічних вивержень у цьому районі може настати період без вулканічної активності тривалістю приблизно 100-150 років.