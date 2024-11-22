В Исландии в седьмой раз за последний год началось извержение вулкана на острове Рейкьянес. Поэтому пришлось эвакуировать отдыхающих на популярном курорте Голубая лагуна.

В Исландии началось новое извержение вулкана

Рядом с местом извержения расположены город Гриндавик и популярный геотермальный курорт Голубая Лагуна.

В частности, посетителей курорта пришлось эвакуировать.

Местные чиновники также отметили, что извержение не вызвало проблем с авиаперелетами, однако дороги в районе извержения были закрыты.

Представители экстренных служб подчеркнули, что извержение не представляет значительной угрозы для региона.

По их словам, выбросы газа в результате извержения, как ожидается, переместятся на юг и в море в ближайшие дни.

В метеорологическом управлении добавляют, что в результате извержения образовалась трещина протяженностью более 2 км.

Профессор геофизики в Университете Исландии Магнус Туми Гудмундссон отметил, что трещина образовалась в том же месте, что и предыдущие извержения.

Он добавил, что по состоянию на четверг днем лава достигла парковки Голубой лагуны.

По его словам, барьеры для защиты Гриндавика, Голубой лагуны и близлежащей электростанции Свартсенги остаются эффективными.

Конечно, нет никаких гарантий, что они выдержат, но поскольку скорость потока лавы сейчас снижается, они пока не находятся в серьезной опасности, подчеркнул Гудмундссон. Поделиться

Метеорологическое бюро сообщило, что извержение в среду вечером было "значительно слабее" последнего извержения, которое произошло в августе.

В отличие от предыдущих извержений, сейсмическая активность не возрастала в течение нескольких недель, предшествовавших извержению.

Пострадавший от предыдущих извержений вулкана Гриндовик расположен примерно в 50 километрах северо-западнее Рейкьявика, столицы Исландии. Голубая лагуна, одно из самых популярных туристических направлений страны, была закрыта в четверг.

Что известно о последствиях извержения для курорта Голубая лагуна

По информации местных СМИ, лава покрыла всю парковую Голубую лагуну.

Затем лава немного распространилась и, среди прочего, только что прошла по знаку, что направляет посетителей на парковку. Она продолжает течь вдоль оборонной стены к западу от Голубой лагуны.

Это главная парковка курорта и там есть парковочные места примерно на 350 автомобилей, а также парковка для автобусов.

Хельга Арнадоттир, менеджер по продажам, операциям и обслуживанию Голубой лагуны, сообщила, что доступ к курорту необходимо оценить, когда придет время, чтобы выяснить, есть ли возможности использовать другие пути доступа для транспортных средств.

Два последних извержения в этом районе произошли в августе и мае. Власти заявили тогда, что майское извержение, возможно, было самым сильным в этом районе на сегодняшний день.

По словам профессора Гудмундссона, пока непонятно, сколько будет продолжаться сейсмическая активность.

Однако по его прогнозу предыдущие эпизоды предполагали, что после вулканических извержений в этом районе может наступить период без вулканической активности продолжительностью примерно 100-150 лет.