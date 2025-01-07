Международная группа ученых по результатам недавнего исследования установила, что дальнейшее таяние льда в Антарктиде может спровоцировать извержение вулканов, которые находятся под гигантским ледяным щитом.

Как таяние льда в Антарктиде может привести к катастрофическому пробуждению и извержению спящих вулканов.

Отмечается, что таяние ледяного щита в Антарктиде, спровоцированное климатическим кризисом, может привести к усилению вулканической активности под поверхностью.

По оценкам ученых, на территории Антарктиды находится около 100 вулканов, подавляющее большинство из которых похоронены под ледяным щитом, в частности, вдоль западного побережья.

Ряд этих вулканов выступает из льда, однако большое количество погребены под ним, что затрудняет их обнаружение.

Ученые провели около 4 тыс. компьютерных симуляций с целью изучения, как постепенное таяние льда будет влиять на очаги магматической активности, похороненные под ледяным щитом Антарктиды.

Вулканы в Антарктиде

Полученные результаты продемонстрировали, что таяние льда будет приводить к уменьшению давления на погребенные под ним породы, приводя к расширению сжатой магмы.

В результате этого процесса будет увеличиваться давление на стенки магматических очагов, провоцируя вулканические извержения.

С таянием льда газы, растворенные в магме, начнут подниматься на поверхность, провоцируя процесс, похожий на открывание бутылки с газировкой.

Эти выбросы газа создадут давление в магматической камере, что увеличивает вероятность извержения.

Какие последствия будут иметь вулканические извержения под поверхностью льда в Антарктиде

Хотя эти извержения происходят под поверхностью и могут быть незаметными, они будут иметь значительные последствия.

Тепло от подледниковых извержений вулканических может ускорить таяние глубоко под поверхностью, ослабляя ледяной покров и потенциально приводя к дальнейшей вулканической активности.

Ученые предупреждают, что в результате этого процесса может образоваться медленная обратная связь, когда таяние льда будет снижать поверхностное давление, увеличивая количество извержений, а те будут выделять тепло, которое будет ускорять таяние льда.

Извержения под ледяным покровом могут усугубить таяние, усугубляя проблемы, уже вызванные повышением глобальной температуры, — предупреждают авторы исследования. Поделиться

В исследовании также предполагается, что этот механизм обратной связи будет действовать на протяжении многих веков, а его эффекты будут сохраняться даже при сокращении человечеством выбросов парниковых газов.

Исторические данные указывают на то, что подобные процессы могли происходить во время последнего ледникового периода, когда ледяной покров Антарктиды был намного толще.

Ученые отметили медленный темп этих изменений, но они вызывают опасения по поводу долгосрочной стабильности Антарктиды и последствий для уровня мирового океана.

Ледяной покров континента уже является основным фактором повышения уровня моря, а растущая вулканическая активность может усугубить проблему.