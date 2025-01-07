Міжнародна група науковців за результатами нещодавнього дослідження встановила, що подальше танення льоду в Антарктиді може спровокувати виверження вулканів, які наразі перебувають під гігантським крижаним щитом.
Головні тези:
- Танення льоду в Антарктиді може спровокувати пробудження вулканів, які зараз перебувають під гігантським крижаним щитом.
- Вулкани, поховані під крижаним покривом, можуть спричинити виверження через зменшення тиску та розширення стиснутої магми під впливом танення льоду.
- Подібні процеси в минулому можливо спричинили зміни в рівні світового океану, що становить загрозу для стабільності Антарктиди.
- Дослідження показують, що відновлення стану розраховане на століття, навіть за умови скорочення парникових газів.
- Вулканічна активність в Антарктиді може посилити проблеми з підвищенням рівня моря внаслідок танення льодового щита.
Як танення льоду в Антарктиді може призвести до катастрофічного пробудження і виверження сплячих вулканів
Зазначається, що танення крижаного щита в Антарктиді, спровоковане кліматичною кризою, може призвести до посилення вулканічної активності під поверхнею.
Наразі за оцінками науковців, на території Антарктиди знаходиться близько 100 вулканів, переважна більшість з яких похована під крижаним щитом, зокрема, уздовж західного узбережжя.
Низка цих вулканів виступає з під льоду, однак велика кількість похована під ним, що ускладнює їхнє виявлення.
Вчені провели близько 4 тис комп’ютерних симуляцій із метою вивчення, як поступове танення льоду впливатиме на осередки магматичної активності, поховані під крижаним щитом Антарктиди.
Отримані результати продемонстрували, що танення льоду призводитиме до зменшення тиску на породи, поховані під ним, призводячи до розширення стиснутої магми.
Унаслідок цього процесу збільшуватиметься тиск на стінки магматичних вогнищ, провокуючи вулканічні виверження.
Із таненням льоду гази, розчинені у магмі, почнуть підійматись на поверхню, провокуючи процес, схожий на відкривання пляшки з газованкою.
Ці викиди газу створять тиск у магматичній камері, що збільшість ймовірність виверження.
Які наслідки матимуть вулканічні виверження під поверхнею льоду в Антарктиді
Хоча ці виверження відбуваються під поверхнею і можуть навіть бути непомітними, вони матимуть значні наслідки.
Тепло від підльодовикових вулканічних вивержень може прискорити танення глибоко під поверхнею, послаблюючи крижаний покрив і потенційно призводячи до подальшої вулканічної активності.
Науковці попереджають, що внаслідок цього процесу може утворитись повільний зворотний зв'язок, коли танення льоду знижуватиме поверхневий тиск, збільшуючи кількість вивержень, а ті виділятимуть тепло, яке прискорюватиме танення льоду.
У дослідженні також припускається, що цей механізм зворотнього зв’язку діятиме протягом багатьох століть, а його ефекти зберігатимуться навіть у разі скорочення людством викидів парникових газів.
Історичні дані вказують на те, що подібні процеси могли відбуватися під час останнього льодовикового періоду, коли крижаний покрив Антарктиди був набагато товщим.
Вчені відзначили повільний темп цих змін, але вони викликають побоювання щодо довгострокової стабільності Антарктиди і наслідків для рівня світового океану.
Крижаний покрив континенту вже є основним чинником підвищення рівня моря, а зростаюча вулканічна активність може посилити проблему.
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