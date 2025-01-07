Міжнародна група науковців за результатами нещодавнього дослідження встановила, що подальше танення льоду в Антарктиді може спровокувати виверження вулканів, які наразі перебувають під гігантським крижаним щитом.

Як танення льоду в Антарктиді може призвести до катастрофічного пробудження і виверження сплячих вулканів

Зазначається, що танення крижаного щита в Антарктиді, спровоковане кліматичною кризою, може призвести до посилення вулканічної активності під поверхнею.

Наразі за оцінками науковців, на території Антарктиди знаходиться близько 100 вулканів, переважна більшість з яких похована під крижаним щитом, зокрема, уздовж західного узбережжя.

Низка цих вулканів виступає з під льоду, однак велика кількість похована під ним, що ускладнює їхнє виявлення.

Вчені провели близько 4 тис комп’ютерних симуляцій із метою вивчення, як поступове танення льоду впливатиме на осередки магматичної активності, поховані під крижаним щитом Антарктиди.

Вулкани в Антарктиді

Отримані результати продемонстрували, що танення льоду призводитиме до зменшення тиску на породи, поховані під ним, призводячи до розширення стиснутої магми.

Унаслідок цього процесу збільшуватиметься тиск на стінки магматичних вогнищ, провокуючи вулканічні виверження.

Із таненням льоду гази, розчинені у магмі, почнуть підійматись на поверхню, провокуючи процес, схожий на відкривання пляшки з газованкою.

Ці викиди газу створять тиск у магматичній камері, що збільшість ймовірність виверження.

Які наслідки матимуть вулканічні виверження під поверхнею льоду в Антарктиді

Хоча ці виверження відбуваються під поверхнею і можуть навіть бути непомітними, вони матимуть значні наслідки.

Тепло від підльодовикових вулканічних вивержень може прискорити танення глибоко під поверхнею, послаблюючи крижаний покрив і потенційно призводячи до подальшої вулканічної активності.

Науковці попереджають, що внаслідок цього процесу може утворитись повільний зворотний зв'язок, коли танення льоду знижуватиме поверхневий тиск, збільшуючи кількість вивержень, а ті виділятимуть тепло, яке прискорюватиме танення льоду.

Виверження під крижаним покривом можуть посилити танення, посилюючи проблеми, вже викликані підвищенням глобальної температури, — попереджають автори дослідження. Поширити

У дослідженні також припускається, що цей механізм зворотнього зв’язку діятиме протягом багатьох століть, а його ефекти зберігатимуться навіть у разі скорочення людством викидів парникових газів.

Історичні дані вказують на те, що подібні процеси могли відбуватися під час останнього льодовикового періоду, коли крижаний покрив Антарктиди був набагато товщим.

Вчені відзначили повільний темп цих змін, але вони викликають побоювання щодо довгострокової стабільності Антарктиди і наслідків для рівня світового океану.

Крижаний покрив континенту вже є основним чинником підвищення рівня моря, а зростаюча вулканічна активність може посилити проблему.