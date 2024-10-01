Температурні рекорди влітку 2024 року значно прискорили танення льодовиків у Швейцарії, яке вже перевищить середній показник, що викликає занепокоєння у науковців.

Які наслідки матиме прискорене танення льодовиків у Швейцарії

Зазначається, що в цьому році танення льодовиків у Швейцарії відбувалось із більшою за середню інтенсивністю.

За інформацією моніторингового ресурсу GLAMOS, науковці на початку цього року раділи рясним зимовим та весняним снігопадам в Альпах.

Були сподівання, що сприятиме припиненню значних багаторічних сходів чи навіть припинення льодових втрат.

Однак вже у серпні науковці зафіксували рекордні втрати льоду по всій Швейцарії.

Танення льдовиків у Швейцарії

Цього літнього місяця середня температура була на кілька градусів вище за нуль навіть на станції Юнгфрауйох на висоті 3571 метр, розташованої над льодовиком Алеч.

Чим загрожує швейцарським альпам подальше танення льдовиків

Аналітики GLAMOS підкреслюють, що цьогоріч швейцарські льодовики втратили 2,5% свого обсягу, що перевищує середні показники протягом останнього десятиліття.

Мене турбує те, що, попри ідеальний рік для льодовиків, з багатою снігом взимку і досить прохолодною та дощовою весною, цього все одно було недостатньо. Якщо тенденція, яку ми спостерігали цього року, збережеться, то це стане катастрофою для швейцарських льодовиків, — попереджає директор GLAMOS Маттіас Хусс. Поширити

Одним за факторів, які призвели до прискорення танення льодовиків став пил з Сахари. Зокрема, льодовий покров під шаром цього пилу набуває коричневого або рожевого відтінку, що зменшує його здатність відбивати сонячне світло.

На фотографіях, опублікованих Хуссом у соціальних мережах, видно брудні струмки, які йдуть крізь такі тонкі крижані покриви, що крізь них проступають каміння та гравій.

Понад половина льодовиків в Альпах перебувають у Швейцарії, де через зміну клімату температура зростає приблизно вдвічі порівняно із середнім світовим показником. Минулого тижня уряд Швейцарії схвалив перегляд ділянок свого кордону з Італією, оскільки танення крижаних хребтів між двома країнами змінило вододіли, які фіксують кордон, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Якщо викиди парникових газів продовжать зростати, очікується, що льодовики Альп втратять понад 80% своєї нинішньої маси до 2100 року.