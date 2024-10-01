Температурні рекорди влітку 2024 року значно прискорили танення льодовиків у Швейцарії, яке вже перевищить середній показник, що викликає занепокоєння у науковців.
Головні тези:
- Рекордні температури у літо 2024 року спричинили прискорене танення льодовиків у Швейцарії, що хвилює вчених.
- Науковці зафіксували рекордні втрати льоду по всій країні, що перевищило середні значення останнього десятиліття.
- Пил з Сахари та зміна клімату впливають на прискорене танення льодовиків у Швейцарії.
- Продовження збільшення викидів парникових газів може призвести до втрати понад 80% маси льодовиків Альп до 2100 року.
- Швейцарія опинилася під критикою головного суду з прав людини в Європі у зв'язку з недостатніми заходами для боротьби зі змінами клімату.
Які наслідки матиме прискорене танення льодовиків у Швейцарії
Зазначається, що в цьому році танення льодовиків у Швейцарії відбувалось із більшою за середню інтенсивністю.
За інформацією моніторингового ресурсу GLAMOS, науковці на початку цього року раділи рясним зимовим та весняним снігопадам в Альпах.
Були сподівання, що сприятиме припиненню значних багаторічних сходів чи навіть припинення льодових втрат.
Однак вже у серпні науковці зафіксували рекордні втрати льоду по всій Швейцарії.
Цього літнього місяця середня температура була на кілька градусів вище за нуль навіть на станції Юнгфрауйох на висоті 3571 метр, розташованої над льодовиком Алеч.
Чим загрожує швейцарським альпам подальше танення льдовиків
Аналітики GLAMOS підкреслюють, що цьогоріч швейцарські льодовики втратили 2,5% свого обсягу, що перевищує середні показники протягом останнього десятиліття.
Одним за факторів, які призвели до прискорення танення льодовиків став пил з Сахари. Зокрема, льодовий покров під шаром цього пилу набуває коричневого або рожевого відтінку, що зменшує його здатність відбивати сонячне світло.
На фотографіях, опублікованих Хуссом у соціальних мережах, видно брудні струмки, які йдуть крізь такі тонкі крижані покриви, що крізь них проступають каміння та гравій.
Якщо викиди парникових газів продовжать зростати, очікується, що льодовики Альп втратять понад 80% своєї нинішньої маси до 2100 року.
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