Науковці прогнозують виникнення мегацунамі через танення льодовиків
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці прогнозують виникнення мегацунамі через танення льодовиків

Мегацунамі
Джерело:  The Independent

Кліматологи попереджають про зростання ризику виникнення мегацунамі із хвилями заввишки понад 100 метрів через активне танення льодовиків.

Головні тези:

  • Танення льодовиків у Гренландії призводить до зростання ризику виникнення мегацунамі з хвилями висотою понад 100 метрів.
  • Мегацунамі вже призвели до значних руйнувань та жертв у віддалених районах східної Гренландії.
  • Нове дослідження розкрило напрямок і силу зсуву грунту, що вилився в мегацунамі біля узбережжя Європи.
  • Зміна клімату прискорює танення льодовиків і може збільшити ризик виникнення подібних природних катастроф.
  • Дослідники вважають, що подальші дослідження можуть допомогти краще розуміти і передбачати мегацунамі, пов'язані зі змінами клімату.

Що відомо про загрозу виникнення мегацунамі та ймовірні наслідки

Вчені зазначають, що причиною виникнення мегацунамі є танення льодовиків у Гренландії, що спричиняє масивні зсуви грунту.

Зокрема, дослідники проаналізували випадок виникнення мегацунамі, який призвів до значних руйнувань у віддалених районах східної Гренландії.

Зокрема, одне з таких великих цунамі у 2017 році затопило ціле село і призвело до загибелі чотирьох місцевих жителів.

Науковці попереджають про підвищений ризик виникнення мегацунамі
Мегацунамі

Науковці попереджають, що мегацунамі, що виникають біля східного узбережжя Гренландії, з схвилями заввишки понад 100 метрів, досягають і узбережжя Європи.

Що відомо про виникнення мегацунамі біля узбережжя Європи

Так у вересні 2023 року одне з таких мегацунамі вдарило по фіорду Діксон у Східній Гренландії.

На щастя, тоді ніхто не постраждав, оскільки під час цунамі в постраждалому регіоні перебувала військова база без персоналу.

Однак 16 вересня 2023 року скельний масив заввишки приблизно 50-100 м відірвався і впав із висоти приблизно 300-400 метрів по схилу.

За інформацією науковців, зсув підхопив лід з льодовика і перетворив на змішану кам'яно-крижану лавину, перш ніж дістатись води.

Виникле мегацунамі мало пікову висоту понад 200 метрів.

Хоча первісна причина зсуву залишається загадкою, нове дослідження, опубліковане в журналі The Seismic, розкрило напрямок і величину сили, яку він надав.

Науковці також з’ясували, що зсув грунту і утворене мегацунамі викликали тривалу вібрацію у воді в районі фіорду.

Хвилі хлюпалися взад і вперед у вузькій бухті незаселеного фіорду понад тиждень.

Дослідники вважають, що нові дослідження можуть допомогти краще зрозуміти подібні події та їхній можливий зв'язок зі зміною клімату.

Очевидно, що відступ льодовиків, які раніше заповнювали цілі долини, і танення вічної мерзлоти призводять до збільшення зсувів. Зміна клімату прискорює танення льодовиків і, отже, може збільшити ризик мегацунамі, - роблять висновок науковці.

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