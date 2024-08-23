Кліматологи попереджають про зростання ризику виникнення мегацунамі із хвилями заввишки понад 100 метрів через активне танення льодовиків.

Що відомо про загрозу виникнення мегацунамі та ймовірні наслідки

Вчені зазначають, що причиною виникнення мегацунамі є танення льодовиків у Гренландії, що спричиняє масивні зсуви грунту.

Зокрема, дослідники проаналізували випадок виникнення мегацунамі, який призвів до значних руйнувань у віддалених районах східної Гренландії.

Зокрема, одне з таких великих цунамі у 2017 році затопило ціле село і призвело до загибелі чотирьох місцевих жителів.

Мегацунамі

Науковці попереджають, що мегацунамі, що виникають біля східного узбережжя Гренландії, з схвилями заввишки понад 100 метрів, досягають і узбережжя Європи.

Що відомо про виникнення мегацунамі біля узбережжя Європи

Так у вересні 2023 року одне з таких мегацунамі вдарило по фіорду Діксон у Східній Гренландії.

На щастя, тоді ніхто не постраждав, оскільки під час цунамі в постраждалому регіоні перебувала військова база без персоналу.

Однак 16 вересня 2023 року скельний масив заввишки приблизно 50-100 м відірвався і впав із висоти приблизно 300-400 метрів по схилу.

За інформацією науковців, зсув підхопив лід з льодовика і перетворив на змішану кам'яно-крижану лавину, перш ніж дістатись води.

Виникле мегацунамі мало пікову висоту понад 200 метрів.

Хоча первісна причина зсуву залишається загадкою, нове дослідження, опубліковане в журналі The Seismic, розкрило напрямок і величину сили, яку він надав.

Науковці також з’ясували, що зсув грунту і утворене мегацунамі викликали тривалу вібрацію у воді в районі фіорду.

Хвилі хлюпалися взад і вперед у вузькій бухті незаселеного фіорду понад тиждень.

Дослідники вважають, що нові дослідження можуть допомогти краще зрозуміти подібні події та їхній можливий зв'язок зі зміною клімату.