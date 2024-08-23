Кліматологи попереджають про зростання ризику виникнення мегацунамі із хвилями заввишки понад 100 метрів через активне танення льодовиків.
Головні тези:
- Танення льодовиків у Гренландії призводить до зростання ризику виникнення мегацунамі з хвилями висотою понад 100 метрів.
- Мегацунамі вже призвели до значних руйнувань та жертв у віддалених районах східної Гренландії.
- Нове дослідження розкрило напрямок і силу зсуву грунту, що вилився в мегацунамі біля узбережжя Європи.
- Зміна клімату прискорює танення льодовиків і може збільшити ризик виникнення подібних природних катастроф.
- Дослідники вважають, що подальші дослідження можуть допомогти краще розуміти і передбачати мегацунамі, пов'язані зі змінами клімату.
Що відомо про загрозу виникнення мегацунамі та ймовірні наслідки
Вчені зазначають, що причиною виникнення мегацунамі є танення льодовиків у Гренландії, що спричиняє масивні зсуви грунту.
Зокрема, дослідники проаналізували випадок виникнення мегацунамі, який призвів до значних руйнувань у віддалених районах східної Гренландії.
Зокрема, одне з таких великих цунамі у 2017 році затопило ціле село і призвело до загибелі чотирьох місцевих жителів.
Науковці попереджають, що мегацунамі, що виникають біля східного узбережжя Гренландії, з схвилями заввишки понад 100 метрів, досягають і узбережжя Європи.
Що відомо про виникнення мегацунамі біля узбережжя Європи
Так у вересні 2023 року одне з таких мегацунамі вдарило по фіорду Діксон у Східній Гренландії.
На щастя, тоді ніхто не постраждав, оскільки під час цунамі в постраждалому регіоні перебувала військова база без персоналу.
Однак 16 вересня 2023 року скельний масив заввишки приблизно 50-100 м відірвався і впав із висоти приблизно 300-400 метрів по схилу.
За інформацією науковців, зсув підхопив лід з льодовика і перетворив на змішану кам'яно-крижану лавину, перш ніж дістатись води.
Виникле мегацунамі мало пікову висоту понад 200 метрів.
Хоча первісна причина зсуву залишається загадкою, нове дослідження, опубліковане в журналі The Seismic, розкрило напрямок і величину сили, яку він надав.
Науковці також з’ясували, що зсув грунту і утворене мегацунамі викликали тривалу вібрацію у воді в районі фіорду.
Хвилі хлюпалися взад і вперед у вузькій бухті незаселеного фіорду понад тиждень.
Дослідники вважають, що нові дослідження можуть допомогти краще зрозуміти подібні події та їхній можливий зв'язок зі зміною клімату.
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