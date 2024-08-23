Климатологи предупреждают о росте риска возникновения мегацунами с волнами высотой более 100 метров из-за активного таяния ледников.
Главные тезисы
- Таяние ледников в Гренландии увеличивает риск возникновения мегацунами с волнами высотой более 100 метров.
- Мегацунами уже привели к разрушениям и жертвам в отдаленных районах восточной Гренландии.
- Изменение климата ускоряет таяние ледников, увеличивая риск возникновения природных катастроф.
- Отступление ледников и таяние вечной мерзлоты повышают оползни и риск мегацунами.
- Новые исследования помогут лучше понять и предсказывать мегацунами, связанные с изменением климата.
Что известно об угрозе возникновения мегацунами и возможных последствиях
Ученые отмечают, что причиной возникновения мегацунами является таяние ледников в Гренландии, что приводит к массивным оползням.
В частности, исследователи проанализировали случай возникновения мегацунами, приведшего к значительным разрушениям в отдаленных районах восточной Гренландии.
В частности, одно из таких крупных цунами в 2017 году затопило всю деревню и привело к гибели четырех местных жителей.
Ученые предупреждают, что возникающие у восточного побережья Гренландии мегацунами с волнами высотой более 100 метров достигают и побережья Европы.
Что известно о возникновении мегацунами у побережья Европы
Так, в сентябре 2023 года одно из таких мегацунами ударило по фьорду Диксон в Восточной Гренландии.
К счастью, тогда никто не пострадал, поскольку во время цунами в пострадавшем регионе находилась военная база без персонала.
Однако 16 сентября 2023 г. скальный массив высотой примерно 50-100 м оторвался и упал с высоты примерно 300-400 метров по склону.
По информации ученых, оползень подхватил лед из ледника и превратил в смешанную каменно-ледяную лавину, прежде чем добраться до воды.
Возникшее мегацунами имело пиковую высоту более 200 метров.
Хотя первоначальная причина оползня остается загадкой, новое исследование, опубликованное в журнале The Seismic, раскрыло направление и величину силы, которую он придал.
Ученые также выяснили, что оползень и образованное мегацунами вызвали длительную вибрацию в воде в районе фьорда.
Волны плескались взад и вперед в узкой бухте незаселенного фьорда больше недели.
Исследователи считают, что новые исследования могут помочь лучше понять подобные события и их возможную связь с изменением климата.
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