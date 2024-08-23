Климатологи предупреждают о росте риска возникновения мегацунами с волнами высотой более 100 метров из-за активного таяния ледников.

Что известно об угрозе возникновения мегацунами и возможных последствиях

Ученые отмечают, что причиной возникновения мегацунами является таяние ледников в Гренландии, что приводит к массивным оползням.

В частности, исследователи проанализировали случай возникновения мегацунами, приведшего к значительным разрушениям в отдаленных районах восточной Гренландии.

В частности, одно из таких крупных цунами в 2017 году затопило всю деревню и привело к гибели четырех местных жителей.

Мегацунами

Ученые предупреждают, что возникающие у восточного побережья Гренландии мегацунами с волнами высотой более 100 метров достигают и побережья Европы.

Что известно о возникновении мегацунами у побережья Европы

Так, в сентябре 2023 года одно из таких мегацунами ударило по фьорду Диксон в Восточной Гренландии.

К счастью, тогда никто не пострадал, поскольку во время цунами в пострадавшем регионе находилась военная база без персонала.

Однако 16 сентября 2023 г. скальный массив высотой примерно 50-100 м оторвался и упал с высоты примерно 300-400 метров по склону.

По информации ученых, оползень подхватил лед из ледника и превратил в смешанную каменно-ледяную лавину, прежде чем добраться до воды.

Возникшее мегацунами имело пиковую высоту более 200 метров.

Хотя первоначальная причина оползня остается загадкой, новое исследование, опубликованное в журнале The Seismic, раскрыло направление и величину силы, которую он придал.

Ученые также выяснили, что оползень и образованное мегацунами вызвали длительную вибрацию в воде в районе фьорда.

Волны плескались взад и вперед в узкой бухте незаселенного фьорда больше недели.

Исследователи считают, что новые исследования могут помочь лучше понять подобные события и их возможную связь с изменением климата.