Ученые прогнозируют возникновение мегацунами из-за таяния ледников
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые прогнозируют возникновение мегацунами из-за таяния ледников

Мегацунами
Читати українською
Источник:  The Independent

Климатологи предупреждают о росте риска возникновения мегацунами с волнами высотой более 100 метров из-за активного таяния ледников.

Главные тезисы

  • Таяние ледников в Гренландии увеличивает риск возникновения мегацунами с волнами высотой более 100 метров.
  • Мегацунами уже привели к разрушениям и жертвам в отдаленных районах восточной Гренландии.
  • Изменение климата ускоряет таяние ледников, увеличивая риск возникновения природных катастроф.
  • Отступление ледников и таяние вечной мерзлоты повышают оползни и риск мегацунами.
  • Новые исследования помогут лучше понять и предсказывать мегацунами, связанные с изменением климата.

Что известно об угрозе возникновения мегацунами и возможных последствиях

Ученые отмечают, что причиной возникновения мегацунами является таяние ледников в Гренландии, что приводит к массивным оползням.

В частности, исследователи проанализировали случай возникновения мегацунами, приведшего к значительным разрушениям в отдаленных районах восточной Гренландии.

В частности, одно из таких крупных цунами в 2017 году затопило всю деревню и привело к гибели четырех местных жителей.

Ученые предупреждают о повышенном риске возникновения мегацунами
Мегацунами

Ученые предупреждают, что возникающие у восточного побережья Гренландии мегацунами с волнами высотой более 100 метров достигают и побережья Европы.

Что известно о возникновении мегацунами у побережья Европы

Так, в сентябре 2023 года одно из таких мегацунами ударило по фьорду Диксон в Восточной Гренландии.

К счастью, тогда никто не пострадал, поскольку во время цунами в пострадавшем регионе находилась военная база без персонала.

Однако 16 сентября 2023 г. скальный массив высотой примерно 50-100 м оторвался и упал с высоты примерно 300-400 метров по склону.

По информации ученых, оползень подхватил лед из ледника и превратил в смешанную каменно-ледяную лавину, прежде чем добраться до воды.

Возникшее мегацунами имело пиковую высоту более 200 метров.

Хотя первоначальная причина оползня остается загадкой, новое исследование, опубликованное в журнале The Seismic, раскрыло направление и величину силы, которую он придал.

Ученые также выяснили, что оползень и образованное мегацунами вызвали длительную вибрацию в воде в районе фьорда.

Волны плескались взад и вперед в узкой бухте незаселенного фьорда больше недели.

Исследователи считают, что новые исследования могут помочь лучше понять подобные события и их возможную связь с изменением климата.

Очевидно, что отступление ледников, ранее заполнявших целые долины, и таяние вечной мерзлоты приводят к увеличению оползней. Изменение климата ускоряет таяние ледников и, следовательно, может увеличить риск мегацунами, - заключают ученые.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Цунами в Европе: ученые сделали тревожный прогноз
Цунами в Европе: ученые сделали тревожный прогноз
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
На Индонезию обрушилось цунами, более 160 человек погибли: опубликованы жуткие фото и видео
На Индонезию обрушилось цунами, более 160 человек погибли: опубликованы жуткие фото и видео
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Японии произошло мощное землетрясение. Власти предупреждают об угрозе цунами
Япония

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?