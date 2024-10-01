Температурные рекорды летом 2024 года значительно ускорили таяние ледников в Швейцарии, которое уже превысит средний показатель, вызывающий беспокойство у ученых.

Какие последствия будет иметь ускоренное таяние ледников в Швейцарии

Отмечается, что в этом году таяние ледников в Швейцарии происходило с большей средней интенсивностью.

По информации мониторингового ресурса GLAMOS, ученые в начале этого года радовались обильным зимним и весенним снегопадам в Альпах.

Были надежды, что будет способствовать прекращению значительной многолетней лестницы или даже прекращению ледовых потерь.

Однако уже в августе ученые зафиксировали рекордные потери льда по всей Швейцарии.

Таяние ледников в Швейцарии

В этом летнем месяце средняя температура была на несколько градусов выше нуля даже на станции Юнгфрауйох на высоте 3571 метр, расположенной над ледником Алеч.

Чем грозит швейцарским альпам дальнейшее таяние ледников

Аналитики GLAMOS подчеркивают, что в этом году швейцарские ледники потеряли 2,5% своего объема, что превышает средние показатели за последнее десятилетие.

Меня беспокоит то, что, несмотря на идеальный год для ледников, с обильной снегом зимой и довольно прохладной и дождливой весной этого все равно было недостаточно. Если тенденция, которую мы наблюдали в этом году, сохранится, это станет катастрофой для швейцарских ледников, — предупреждает директор GLAMOS Маттиас Хусс. Поделиться

Одним из факторов, приведших к ускорению таяния ледников стала пыль из Сахары. В частности, ледовый покров под слоем этой пыли приобретает коричневый или розовый оттенок, что уменьшает его способность отражать солнечный свет.

На фотографиях, опубликованных Хуссом в социальных сетях, видны грязные ручьи, идущие через такие тонкие ледяные покровы, сквозь них проступающие камни и гравий.

Более половины ледников в Альпах находятся в Швейцарии, где из-за изменения климата температура возрастает примерно вдвое по сравнению со средним мировым показателем. На прошлой неделе правительство Швейцарии одобрило пересмотр участков своей границы с Италией, поскольку таяние ледяных хребтов между двумя странами изменило фиксирующие границу водоразделы, — говорится в материале издания. Поделиться

Если выбросы парниковых газов продолжат расти, ожидается, что ледники Альп потеряют более 80% своей нынешней массы к 2100 году.