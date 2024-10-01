Температурные рекорды летом 2024 года значительно ускорили таяние ледников в Швейцарии, которое уже превысит средний показатель, вызывающий беспокойство у ученых.
Главные тезисы
- Рекордные температуры летом 2024 года ускорили таяние ледников в Швейцарии, вызывая беспокойство у ученых.
- Пыль из Сахары и изменения климата существенно влияют на ускоренное таяние ледников в Швейцарии.
- Продолжение роста выбросов парниковых газов может привести к потери более 80% массы швейцарских ледников к 2100 году.
- Швейцарские ледники потеряли 2,5% своего объема в текущем году, превышая средние показатели за последнее десятилетие.
- Ускоренное таяние ледников вызывает беспокойство ученых и критику правительства Швейцарии за недостаточные меры по борьбе с изменениями климата.
Какие последствия будет иметь ускоренное таяние ледников в Швейцарии
Отмечается, что в этом году таяние ледников в Швейцарии происходило с большей средней интенсивностью.
По информации мониторингового ресурса GLAMOS, ученые в начале этого года радовались обильным зимним и весенним снегопадам в Альпах.
Были надежды, что будет способствовать прекращению значительной многолетней лестницы или даже прекращению ледовых потерь.
Однако уже в августе ученые зафиксировали рекордные потери льда по всей Швейцарии.
В этом летнем месяце средняя температура была на несколько градусов выше нуля даже на станции Юнгфрауйох на высоте 3571 метр, расположенной над ледником Алеч.
Чем грозит швейцарским альпам дальнейшее таяние ледников
Аналитики GLAMOS подчеркивают, что в этом году швейцарские ледники потеряли 2,5% своего объема, что превышает средние показатели за последнее десятилетие.
Одним из факторов, приведших к ускорению таяния ледников стала пыль из Сахары. В частности, ледовый покров под слоем этой пыли приобретает коричневый или розовый оттенок, что уменьшает его способность отражать солнечный свет.
На фотографиях, опубликованных Хуссом в социальных сетях, видны грязные ручьи, идущие через такие тонкие ледяные покровы, сквозь них проступающие камни и гравий.
Если выбросы парниковых газов продолжат расти, ожидается, что ледники Альп потеряют более 80% своей нынешней массы к 2100 году.
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