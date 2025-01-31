Что происходит на греческом острове Санторини

По информации журналистов издания, в кальдере острова установлена сеть датчиков, зафиксировавших "мягкую сейсмически-вулканическую активность", напоминающую всплеск 2011 года, который длился в течение 14 месяцев, однако не стал катастрофическим.

Однако, по словам ученых, изучающих Греческую вулканическую дугу, изменения в северной части кальдеры связаны с активизацией центрального разлома.

Подчеркивается, что пока повода для паники нет, однако ситуация требует тщательного наблюдения.

Вулкан на острове Санторини

Когда-то здесь произошло одно из мощнейших вулканических извержений в истории человечества примерно в 1620 году до н.э., полностью изменившее вид острова.

Историки считают, что именно это извержение способствовало упадку великой минойской цивилизации.

Однако, хотя вулкан и проявляет определенную активность время от времени, последнее серьезное извержение произошло в 1950 году.

Авторы материала отмечают, что Греция внимательно наблюдает за поведением вулкана.

По словам ведущего сейсмолога, главы научного комитета по мониторингу вулканов Эфтимиоса Леккаса, Санторини мощно извергается примерно раз в 20 тыс. лет, а последнее катастрофическое извержение было 3 тыс. лет назад.

До следующего извержения у нас впереди еще очень много времени, убежден ученый. Поделиться

Леккас уверяет, что сейчас речь идет о постепенных изменениях, возможных небольших землетрясениях и умеренной вулканической активности.

Что известно о катастрофическом извержении вулкана Санторини

Около 1627 г. до н. е. произошло катастрофическое извержение вулкана в центре острова Санторини, находящегося в Эгейском море.

Катастрофа сопровождалась мощными землетрясениями.

При взрыве было выброшено около 40 куб. км породы (по другим данным, 80 куб. км).

Взрыв вулкана по мощности был равен взрыву примерно 200 тыс. атомных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945 году.

Следы санторинского пепла найдены на острове Крит, в прибрежных зонах Северной Африки (дельта Нила) и Малой Азии.

В результате образования кальдеры огромная волна цунами, высотой до 200 м накрыла северное побережье Крита.

Следствием извержения и цунами стало начало упадка Минойской цивилизации. Некоторые научные исследования пытаются доказать, что затонувший остров был так долго разыскиваемой Атлантидой.