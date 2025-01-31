Що відбувається на грецькому острові Санторіні

За інформацією журналістів видання, у кальдері острова встановлено мережу датчиків, які зафіксували "м'яку сейсмічно-вулканічну активність", яка нагадує сплеск 2011 року, який тривав протягом 14 місяців, однак не став катастрофічним.

Однак за словами науковців, які вивчають Грецьку вулканічну дугу, зміни у північній частині кальдери пов’язані з активізацією центрального розлому.

Підкреслюється, що наразі приводу для паніки не має, однак ситуація вимагає пильного спостереження.

Вулкан на острові Санторіні

Колись тут сталось одне з найпотужніх вулканічних вивержень в історії людства приблизно 1620 року до н.е., яке повністю змінило вигляд острова.

Історики вважають, що саме це виверження сприяло занепаду великої мінойської цивілізації.

Однак, хоча вулкан і проявляє певну активність час від часу, останнє серйозне виверження сталось у 1950 році.

Автори матеріалу зазначають, що Греція уважно спостерігає за поведінкою вулкана.

За словами провідного сейсмолога, голови наукового комітету з моніторингу вулканів Ефтіміоса Леккаса, Санторіні потужно вивергається приблизно раз на 20 тис років, а останнє катастрофічне виверження було 3 тис років тому.

До наступного виверження у нас попереду ще дуже багато часу, — переконаний науковець. Поширити

Леккас запевняє, що зараз йдеться про поступові зміни, можливі невеликі землетруси та помірну вулканічну активність.

Що відомо про катастрофічне виверження вулкану Санторіні

Близько 1627 року до н. е. відбулося катастрофічне виверження вулкана в центрі острова Санторіні, що знаходиться в Егейському морі.

Катастрофа супроводжувалася потужними землетрусами.

Під час вибуху було викинуто близько 40 куб. км породи (за іншими даними, 80 куб. км).

Вибух вулкана за потужністю дорівнював вибухові приблизно 200 тис. атомних бомб, скинутих на Хіросіму в 1945 році.

Сліди санторінського попелу знайдено на острові Крит, у прибережних зонах Північної Африки (дельта Нілу) і Малої Азії.

Внаслідок утворення кальдери величезна хвиля цунамі, висотою до 200 м накрила північне узбережжя Криту.

Наслідком виверження та цунамі став початок занепаду Мінойської цивілізації. Деякі наукові дослідження намагаються довести, нібито затонулий острів був так довго розшукуваною Атлантидою.