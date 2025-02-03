Протягом кількох останніх днів в Егейському морі фіксували підвищену сейсмічну активність. Влада Греції наказала керівництву островів Санторіні, на яких нещодавно пробудився супервулкан, вжити відповідних заходів.

Що відомо про землетруси в Егейському морі на території Греції

Зазначається, що серію підземних поштовхів зареєстрували протягом п’ятниці та суботи між вулканічним островом Санторіні та Аморгосом магнітудою до 4,3 балів.

Грецька влада наказала керівництву острова Санторіні скасувати роботу шкіл на острові у понеділок.

Острови Санторіні

Також людей закликали уникати порт Амуді і гавань Фіри, які обслуговують переважно круїзні лайнери, і утриматися від скупчення людей в закритих приміщеннях.

За даними Афінського геодинамічного інституту, в неділю зранку в цьому районі також сталися землетруси силою від 2,8 до 4,5. Але, на щастя, вони не завдали шкоди.

У міністерстві цивільного захисту зазначили, що сейсмічна активність в регіоні не пов'язана з вулканічною діяльністю і відступає, але експерти про всяк випадок запропонували запобіжні заходи.

Що відомо про пробудження вулкану на островах Сантаріні

На популярному грецькому туристичному острові Санторіні зафіксоване зростання вулканічної активності.

У кальдері острова встановлено мережу датчиків, які зафіксували "м'яку сейсмічно-вулканічну активність", яка нагадує сплеск 2011 року, який тривав протягом 14 місяців, однак не став катастрофічним.

Однак за словами науковців, які вивчають Грецьку вулканічну дугу, зміни у північній частині кальдери пов’язані з активізацією центрального розлому.

Підкреслюється, що наразі приводу для паніки не має, однак ситуація вимагає пильного спостереження.