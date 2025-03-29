Землетрясение в Мьянме. Число погибших возросло до более 1600 человек

В Мьянме и Таиланде произошли мощные землетрясения, в результате которых в Бангкоке обрушилась недостроенная многоэтажка, в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. По последней информации, 1 644 человека погибли, еще 3 408 человек получили ранения.

Число погибших в Мьянме и Таиланде возросло до более 1600 человек

Власти Мьянмы заявили, что по состоянию на вечер 29 марта количество погибших в результате землетрясения возросло до 1 644 человек, еще 3 408 человек получили ранения.

Согласно заявлению прессслужбы, после пятничного землетрясения магнитудой 7,7 баллов по меньшей мере 139 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Больше всего людей погибло во втором по величине городе страны — Мандалае, расположенном недалеко от эпицентра землетрясения. Там продолжаются спасательные операции. Одна из спасательных команд сообщила, что им приходится "откапывать людей голыми руками".

В Таиланде около 100 работников остаются пропавшими без вести после обрушения многоэтажного здания в Бангкоке, где продолжалось строительство. Известно о 6 погибших. Поделиться

The number of people killed in Myanmar's catastrophic earthquake has passed 1,000, but experts say the toll could end up exceeding 10,000 https://t.co/v6uvWRNCSl pic.twitter.com/demTo79ZHz — Reuters (@Reuters) March 29, 2025

По данным официальных лиц, под завалами обнаружили по меньшей мере 15 человек. С некоторыми из них удалось установить контакт при подаче звуковых сигналов. В некоторых случаях спасатели фиксировали движения и тепло их тел.

Некоторые признаки жизни, которые мы получили минувшей ночью, теперь исчезли. Однако мы не теряем надежду и надеемся на хорошие новости.

По словам представителя экстренных служб, в настоящее время спасатели воздерживаются от использования тяжелой техники для разбора завалов, чтобы не подвергать риску пострадавших.